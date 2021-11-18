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SPOR HABERİ - Mesut Özil'den Galatasaray derbisi için taraftara çağrı! "Pazar günü..."

Spor haberi... Süper Lig'in 13. haftasının kritik mücadelesinde Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşmaya az bir süre kala Sarı-Lacivertliler'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'den derbi paylaşımı geldi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:31
SPOR HABERİ - Mesut Özil'den Galatasaray derbisi için taraftara çağrı! "Pazar günü..."

Süper Lig'in 12. haftası geride kalırken, 13. haftada dev bir mücadeleye sahne olacak. Haftanın mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi iki ekipte son hazırlıkarını sürdürürken, Sarı-Lacivertli ekibin yıldız ismi Mesut Özil'den bir paylaşım geldi.

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftara çağrıda bulunurken, "Bu hafta büyük derbi var. Günden güne daha da heyecanlanıyoruz... Pazar günü desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz. Dua edin. Biz takım olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

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