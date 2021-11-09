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FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde büyük sürpriz! Fenerbahçe'den Sinan Bolat hamlesi

Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Milli kalecisi Altay Bayındır, Konyaspor ile oynanan lig maçından sakatlanmış ve daha sonra omzundan operasyon geçirmişti. 3-4 ay sahalardan uzak kalması beklenen genç filebekçisinin yerine Berke Özer kaleyi devraldı. Sarı-lacivertliler Altay'ın sakatlığı sonra transfer planlamasında değişikliğe gitti. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli kaleci Sinan Bolat'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2021 Salı 08:56
FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde büyük sürpriz! Fenerbahçe'den Sinan Bolat hamlesi

Fenerbahçe devre arası transfer dönemi planlamasında sürpriz bir değişikliğe gitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde büyük sürpriz! Fenerbahçe'den Sinan Bolat hamlesi

Omzundan sakatlanan ve geçirdiği ameliyat sonrası 4 ay formasından uzak kalacak olan Altay Bayındır'ın yanı sıra yedek file bekçisi Berke Özer'in de güven vermemesi sebebiyle Fenerbahçe ocak ayında kaleci takviyesi yapma kararı aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde büyük sürpriz! Fenerbahçe'den Sinan Bolat hamlesi

Akşam'ın haberine göre; Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim ise milli file bekçisi Sinan Bolat oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde büyük sürpriz! Fenerbahçe'den Sinan Bolat hamlesi

Kanarya, Sinan Bolat'ın kulübü Gent ile devre arasında masaya oturmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde büyük sürpriz! Fenerbahçe'den Sinan Bolat hamlesi

33 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması transferin önünü açıyor. Sarı-Lacivertliler makul bir bedelle transferi noktalama amacında.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde büyük sürpriz! Fenerbahçe'den Sinan Bolat hamlesi

KUNTZ'UN VAZGEÇİLMEZİ SİNAN BOLAT

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un düzenli olarak kadroya dahil ettiği Sinan Bolat, Gent ile bu sezon ligde tüm maçlarda 90 dakika forma giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde büyük sürpriz! Fenerbahçe'den Sinan Bolat hamlesi

Ülkemizde daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen 33 yaşındaki Sinan Bolat'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

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