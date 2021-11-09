FENERBAHÇE HABERLERİ: Transferde büyük sürpriz! Fenerbahçe'den Sinan Bolat hamlesi

33 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması transferin önünü açıyor. Sarı-Lacivertliler makul bir bedelle transferi noktalama amacında.

KUNTZ'UN VAZGEÇİLMEZİ SİNAN BOLAT

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un düzenli olarak kadroya dahil ettiği Sinan Bolat, Gent ile bu sezon ligde tüm maçlarda 90 dakika forma giydi.