Kolay gol yiyoruz

Fenerbahçe'nin savunmacısı Novak, öz eleştiri yaptı. Tecrübeli sol bek, "Belki de üzerine çok düşünüyoruz, bundan dolayı oluyor. Eksiklerimize çalışıyoruz ama kolay goller yiyoruz. Bizim atmamız gerekirken, biz bu golleri yiyoruz. Rakibe yardımcı oluyoruz. Umarım geri döneriz. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin savunmacısı Novak, öz eleştiri yaptı. Tecrübeli sol bek, "Belki de üzerine çok düşünüyoruz, bundan dolayı oluyor. Eksiklerimize çalışıyoruz ama kolay goller yiyoruz. Bizim atmamız gerekirken, biz bu golleri yiyoruz. Rakibe yardımcı oluyoruz. Umarım geri döneriz. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.