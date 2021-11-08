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Kolay gol yiyoruz

Fenerbahçe'nin savunmacısı Novak, öz eleştiri yaptı. Tecrübeli sol bek, "Belki de üzerine çok düşünüyoruz, bundan dolayı oluyor. Eksiklerimize çalışıyoruz ama kolay goller yiyoruz. Bizim atmamız gerekirken, biz bu golleri yiyoruz. Rakibe yardımcı oluyoruz. Umarım geri döneriz. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Kolay gol yiyoruz
Fenerbahçe'nin savunmacısı Novak, öz eleştiri yaptı. Tecrübeli sol bek, "Belki de üzerine çok düşünüyoruz, bundan dolayı oluyor. Eksiklerimize çalışıyoruz ama kolay goller yiyoruz. Bizim atmamız gerekirken, biz bu golleri yiyoruz. Rakibe yardımcı oluyoruz. Umarım geri döneriz. Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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