Kadıköy'de isyan

Fenerbahçe taraftarının sabrı taştı… Ligde üst üste 3 yenilginin ardından Kayserispor ile berabere kalan sarı- lacivertlilerde taraftarın isyanı arttı. Kadro tercihi ve oynattığı futbol nedeniyle uzun süredir eleştirilen teknik direktör Vitor Pereira'ya tepki gösteren 12. adam, başkan Ali Koç ve yönetimi de istifaya çağırdı. Ligin 10. haftasında kaybedilen Alanyaspor maçından sonra tepkilerini gösteren tribünler, dün de uzun süre, "Yönetim istifa" diye bağırdı.

YÖNETİMDEN ACİL TOPLANTI

Skorun 2-0'dan 2-2'ye gelmesine rağmen taraftarların tepkisi değişmedi. Mesut Özil'in beraberliği getiren golünden sonra da 12. adamın hedefinde yönetim vardı. Sosyal medyada da başkan Ali Koç için yapılan yorumlar en çok konuşulanlar arasında yerini aldı. Fenerbahçe'de 4. yılına giren başkan Koç, ilk kez bu kadar ağır eleştirilerin hedefinde kaldı. Bu arada maçın ardından sarı-lacivertli yönetimin bir araya gelip, toplandığı yaptığı iddia edildi.