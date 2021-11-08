Haberler Fenerbahçe Hedefteki adam Nazım Sangare

Hedefteki adam Nazım Sangare

Kadıköy'deki maç öncesi F.Bahçe taraftarlarının futbolcularına büyük desteğini vardı. Oyuncuları tek tek tribünlere çağıran 12. adam, başlangıç düdüğünün ardından ise Nazım Sangare'yi hedef aldı. Sağ bek kanat olarak görev yapan Sangare, pas hatası yaptığı pozisyonlardan sonra ıslıklandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Hedefteki adam Nazım Sangare
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Kadıköy'deki maç öncesi Fenerbahçe taraftarlarının futbolcularına büyük desteği vardı. Oyuncuları tek tek tribünlere çağıran 12. adam, başlangıç düdüğünün ardından ise Nazım Sangare'yi hedef aldı. Sağ bek ve kanat olarak görev yapan Sangare, pas hatası yaptığı pozisyonlardan sonra ıslıklandı. Nazım'a sosyal medyada da ağır eleştiriler vardı. Bu arada taraftarlar, Kadıköy'de 10. haftadaki Alanya maçında da Sangare'yi oyundan çıkarken yuhalamıştı.
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