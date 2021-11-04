Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu maçında Belçika temsilcisi ve Antwerp ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

ROYAL ANTWERP: Butez, Vines, Almeida, Engels, De Laet, Fischer, Yusuf, Verstraete, Benson, Gerkens, Frey

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Sosa, Mert, Zajc, Ferdi, Rossi, Berisha

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

4 Kasım 2021 Perşembe

Royal Antwerp –Fenerbahçe

Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00

25 Kasım 2021 Perşembe

Olympiakos-Fenerbahçe

Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00

9 Aralık 2021 Perşembe

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45

FENERBAHÇE'DE 3 SAKATLIK BİRDEN

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.

Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.

Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."

ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda yapacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

"KUPA 2"DE 122. MÜSABAKASINA ÇIKACAK

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 122. maçını oynayacak.

Kupa 2'de 121 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 163 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

VITOR PEREIA YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 22. MAÇ

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele edecek.

Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda 28 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

BELÇİKA TAKIMLARIYLA 8. MAÇINI OYNAYACAK

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.

Royal Antwerp ve Anderlecht ile toplam 7 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 10 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 9 gol gördü.

ROYAL ANTWERP'İN ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Belçika Birinci Futbol Ligi'nde 13 hafta geride kalırken, Royal Antwerp 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

Kupa 2'de Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçın ardından ligde 2 karşılaşmaya çıkan Belçika temsilcisi, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı, Cercle Brugge'ü ise 1-0 mağlup etti.

Royal Antwerp, Belçika Kupası'nda ise Westerlo'ya 2-1 yenilerek elendi.