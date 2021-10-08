Sahada cevap veririz

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, gündemdeki konularla ilgili konuştu. İşte Saran'ın öne çıkan sözleri: "Olympiakos Başkanı Marinakis'in maç sonrası sözleri lüzumsuzdu. O seviyelere inmeye gerek yok. En iyi cevabı oyuncularımız sahada verir. Daha önce Olympiakos'a basketbolda çok güzel bir ders verildi. Takımda şu anda iyi bir gidişat var. Geçen seneden çok daha iyiyiz.
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, gündemdeki konularla ilgili konuştu. İşte Saran'ın öne çıkan sözleri: "Olympiakos Başkanı Marinakis'in maç sonrası sözleri lüzumsuzdu. O seviyelere inmeye gerek yok. En iyi cevabı oyuncularımız sahada verir. Daha önce Olympiakos'a basketbolda çok güzel bir ders verildi. Takımda şu anda iyi bir gidişat var. Geçen seneden çok daha iyiyiz.