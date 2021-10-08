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Sahada cevap veririz

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, gündemdeki konularla ilgili konuştu. İşte Saran'ın öne çıkan sözleri: "Olympiakos Başkanı Marinakis'in maç sonrası sözleri lüzumsuzdu. O seviyelere inmeye gerek yok. En iyi cevabı oyuncularımız sahada verir. Daha önce Olympiakos'a basketbolda çok güzel bir ders verildi. Takımda şu anda iyi bir gidişat var. Geçen seneden çok daha iyiyiz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 06:50
Sahada cevap veririz
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Sadettin Saran, gündemdeki konularla ilgili konuştu. İşte Saran'ın öne çıkan sözleri: "Olympiakos Başkanı Marinakis'in maç sonrası sözleri lüzumsuzdu. O seviyelere inmeye gerek yok. En iyi cevabı oyuncularımız sahada verir. Daha önce Olympiakos'a basketbolda çok güzel bir ders verildi. Takımda şu anda iyi bir gidişat var. Geçen seneden çok daha iyiyiz.
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