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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı ülke sıralaması açısından büyük önem taşıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin zorlu karşılaşması UEFA sıralaması açısından da büyük önem taşıyor. Kanarya sahadan galibiyetle ayrılırsa Yunanistan ile fark açılacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:30
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı ülke sıralaması açısından büyük önem taşıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini ağırlayacak.

Ülker Stadı'ndaki mücadele 19.45'te başlayacak. Grupta ilk maçında Frankfurt ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 3 puanı alarak grubunda avantaj yakalamak istiyor.

BİR BAŞKA ÖNEMİ DAHA VAR

F.Bahçe'nin Yunan ekibi ile oynayacağı bu karşılaşmanın bir başka önemi daha var.

Ülke puanında Yunanistan 0.25 puan farkla Türkiye'nin hemen ardından 19. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, kazanırsa aradaki fark açılacak.

İşte son durum:

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