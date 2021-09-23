Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Giresunspor maçı CANLI | Fb Giresun maçı izle | Fenerbahçe Giresun canlı skor

Fenerbahçe Giresunspor maçı CANLI | Fb Giresun maçı izle | Fenerbahçe Giresun canlı skor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, son olarak Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, Giresunspor maçı ile beraber çıkış yakalamak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, Giresunspor maçı ile yıldızlarını yeniden sahaya sürdü. Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı 11'inde, Mesut Özil ve Valencia bulunuyor. Bununla beraber Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Giresunspor maçında Mert Hakan Yandaş'a da şans verdi. Fenerbahçe - Giresunspor maçının canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz... | Fb haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 21:35
Fenerbahçe Giresunspor maçı CANLI | Fb Giresun maçı izle | Fenerbahçe Giresun canlı skor
Fenerbahçe ve GZT Giresunspor, Süper Lig'in 6. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, Başakşehir maçında aldığı 2-0'lık mağlubiyeti unutmak ve yeniden bir seri yakalamak istiyor. Fenerbahçe - Giresunspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...


FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Min Jae, Serdar, Szalai, Mert Hakan, Gustavo, Ferdi, Osayi, Mesut, Diego Rossi, Valencia

GİRESUNSPOR: Onurcan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz, Traore, Pelupessy, Flavio, Serginho, Balde, Diabate

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇINI HANGİ HAKEM YÖNETİYOR?
Fenerbahçe ile Giresunspor arasında oynanacak kritik mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Onur Özütoprak oldu.

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