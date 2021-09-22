FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçeli Kim Min-Jae Kamada'yı yedek kulübesine itti! Kore basını yazdı | Fb haberleri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi grup maçında Frankfurt ile oynadığı müsabakada Kim Min-Jae, rakip hücumcularına geçit vermemiş ve alkış toplamıştı.

Frankfurt'un gol silahlarından biri olan Daichi Kamada, Kim Min-Jae duvarına takılmıştı. Kore basını konu ile ilgili yazdığı haberde, Kamada'nın Fenerbahçe maçı dahil olmak üzere son zamanlarda form düşüklüğü yaşadığını ve yedek kulübesine çekilebileceğini yazdı.

İşte o yazı;

"Kamada, Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk maçında, Fenerbahçe'ya karşı ilk 11'de başladı. Hücumcu bir orta saha oyuncusu olarak isteneni veremedi. Bir çok fırsatı kaçırdı. Kim Min Jae duvarını aşamadı. İlk yarının 39. dakikasında, ceza sahası içine drippling yaparak savunmayı kırmaya çalıştı ancak Kim Min Jae'ye takıldı. İkinci yarının 12. dakikasında yine Kim ile karşı karşıya geldi ve Koreli futbolcu, Kamada'da geçit vermedi. Bu pozisyon üzerine Kamada, başını eğdi."



