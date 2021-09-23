FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızları Frey ve Samatta Genk maçında şov yaptı! (Spor haberleri)

Fenerbahçe'den sezon başında Belçika takımı Royal Antwerp'e transfer olan İsviçreli forvet Michael Frey, yeni takımında gollerine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yine aynı takıma kiraladığı Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta da, Genk'i 4-2 mağlup ettikleri maçta Frey'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

Samatta Antwerp'te çıktığı 4 maçta 1 gol ve 1 asiste ulaşırken, Michael Frey ise 8 maçta 9 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çeken performansını sürdürdü.

Fenerbahçe ile Royal Antwerp, UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alıyor.

