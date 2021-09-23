Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızları Frey ve Samatta Genk maçında şov yaptı! (Spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızları Frey ve Samatta Genk maçında şov yaptı! (Spor haberleri)

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika ekibi Royal Antwerp'e bonservisi ile gönderdiği Michael Frey ile kiraladığı golcü oyuncu Mbwana Samatta, Genk maçında yıldızlaştı. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 10:33
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'nin eski yıldızları Frey ve Samatta Genk maçında şov yaptı! (Spor haberleri)

Fenerbahçe'den sezon başında Belçika takımı Royal Antwerp'e transfer olan İsviçreli forvet Michael Frey, yeni takımında gollerine devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yine aynı takıma kiraladığı Tanzanyalı golcü Mbwana Samatta da, Genk'i 4-2 mağlup ettikleri maçta Frey'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

Samatta Antwerp'te çıktığı 4 maçta 1 gol ve 1 asiste ulaşırken, Michael Frey ise 8 maçta 9 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çeken performansını sürdürdü.

Fenerbahçe ile Royal Antwerp, UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer alıyor.

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