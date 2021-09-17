Gurur duymalılar

F.Bahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, maç sonu beraberliğin kötü bir sonuç olmadığını söyledi. Portekizli hoca "Fenerbahçe taraftarları takımlarıyla gurur duyuyorlardır. Frankfurt'u baskı altına aldık, kendi oyunumuzu oynadık, son dakikada kazanabilirdik. Böylesine güçlü bir takıma karşı böyle bir atmosferde oynamak kolay değil" dedi. İşlerinin zor olduğunun altını çizen Pereira "Çok çekişmeli bir gruptayız, kolay olmayacak. Takımımın gerekli olan kalitesi ve hırsı var" diye konuştu. Pelkas'ın kaçırdığı penaltı için de "Pelkas'ın o penaltıyı atacak kalitesi var. Dünyanın en iyi futbolcuları da kaçırıyor. Biz aileyiz, kazandığımızda da kaçtığında da beraberiz" dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Ferdi Kadıoğlu da 1 puanın kötü olmadığını kaydetti. Ferdi "F.Bahçe taraftarlarına teşekkürler. Nereye gidersek gidelim bizi mükemmel destekliyorlar. Deplasmanda 1 puan ile başlangıç kötü değil" dedi.