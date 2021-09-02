Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra forvette! Christian Benteke ve Joelinton... (FB haberi)

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Transferde geriye santrfor kaldı. Onu da 2 Eyül'e yetiştirmeyi planlıyoruz" sözlerinin ardından gözler forvet transferine çevrildi. Yönetim her zamanki gibi görüşülen ismi sır gibi gizliyor. Dün son olarak Joelinton ile Christian Benteke iddiaları ortaya atıldı.
25 yaşındaki Joelinton, Newcastle'da yedek kalıyor. Son gün Celtic'ten Edouard'ı renklerine katan Crystal Palace'ın ise Benteke'yi gözden çıkarabileceği ileri sürüldü.
TÜM İMKANLAR SEFERBER
Öte yandan sarı-lacivertlilerin, gönderilecek oyuncuların durumuna göre FFP şartlarının sağlanması halinde bir kanat oyuncusu ile bir bek transferi daha yapabileceği belirtiliyor.