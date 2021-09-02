Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra forvette! Christian Benteke ve Joelinton... (FB haberi)

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Transferde geriye santrfor kaldı. Onu da 2 Eyül'e yetiştirmeyi planlıyoruz" sözlerinin ardından gözler forvet transferine çevrildi. Yönetim her zamanki gibi görüşülen ismi sır gibi gizliyor. Dün son olarak Joelinton ile Christian Benteke iddiaları ortaya atıldı.