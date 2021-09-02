Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra forvette! Christian Benteke ve Joelinton... (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra forvette! Christian Benteke ve Joelinton... (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de sıra golcü transferinde. Yeni teknik direktör Vitor Pereira ile iyi bir seri yakalayan Sarı-Lacivertliler için son olarak Joelinton ve Benteke iddiaları ortaya atıldı. Yönetim, transferi bu akşama yetiştirmeye çalışıyor. (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra forvette! Christian Benteke ve Joelinton... (FB haberi)

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Transferde geriye santrfor kaldı. Onu da 2 Eyül'e yetiştirmeyi planlıyoruz" sözlerinin ardından gözler forvet transferine çevrildi. Yönetim her zamanki gibi görüşülen ismi sır gibi gizliyor. Dün son olarak Joelinton ile Christian Benteke iddiaları ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra forvette! Christian Benteke ve Joelinton... (FB haberi)

25 yaşındaki Joelinton, Newcastle'da yedek kalıyor. Son gün Celtic'ten Edouard'ı renklerine katan Crystal Palace'ın ise Benteke'yi gözden çıkarabileceği ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra forvette! Christian Benteke ve Joelinton... (FB haberi)

TÜM İMKANLAR SEFERBER
Öte yandan sarı-lacivertlilerin, gönderilecek oyuncuların durumuna göre FFP şartlarının sağlanması halinde bir kanat oyuncusu ile bir bek transferi daha yapabileceği belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıra forvette! Christian Benteke ve Joelinton... (FB haberi)

Başkan Ali Koç'un tüm imkanları seferber ettiği bildirildi. Özellikle golcü transferinin, UEFA Avrupa Ligi grupları için bugün verilecek listeye yazılabilmesi adına bu akşama kadar transferin tamamlanması gerekiyor. Yönetimin bunun için büyük uğraş verdiği gelen haberler arasında...

SON DAKİKA