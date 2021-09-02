Fesih pazarlığı

Fenerbahçe, Avrupa'da transferin son gününde Mbwana Samatta'yı Antwerp'e, Maurico Lemos'u ise Beerschot'a kiraladı... İki oyuncu sezon sonuna kadar Belçika Ligi'nde forma giyecek. Samatta'nın sözleşmesinde satın alma opsiyonu da yer alıyor. Yönetim, Zanka ve Nabil Dirar'ın da sözleşmelerini feshetmek için son pazarlıkları yapıyor. Böylece kadroda düşünülmeyen 5 yabancı futbolcu ile yollar ayrılmış olacak. Vitor Pereira'nın istemediği Caulker'ın da bu hafta Süper Lig'den bir takıma imza atması bekleniyor. Öte yandan Antwerp'e giden Samatta, sosyal medyadan, "Bana verdiğiniz fırsat için teşekkürler Fenerbahçe. Sizin için en iyisini diliyorum." mesajını paylaştı.