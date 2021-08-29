Fabricio Bustos'a Fenerbahçe'den resmi teklif (FB transfer haberleri)

Başkan Ali Koç'un, "4 transfer yapacağız" sözünün ardından hareketli günler geçiren Fenerbahçe 'de yeni bir isim gündeme geldi. Özellikle forvet transferinde birçok oyuncu için görüşme halinde olan sarı-lacivertlilerin Fabricio Bustos 'a resmi teklif yaptığı iddia edildi. Yönetimin, ülkesi Arjantin'de Independiente forması giyen 25 yaşındaki sağ bekin transferinde mutlu sona yakın olduğu da ileri sürüldü. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Tangocu, altyapısından yetiştiği Independiente dışında farklı forma giymedi.

4 MİLYON EURO

Teknik direktör Vitor Pereira'nın bek kanat olarak oynatmayı düşündüğü Bustos için Valencia ile Palmerias'ın da devrede olduğu öğrenildi. 1.67 boyundaki yıldız futbolcu, hızı, mücadelesi ve gücüyle öne çıkarken oyunun iki yönünü de kullanıyor. Independiente'de savunmadaki başarılı futbolunun yanı sıra yaptığı bindirmelerle hücuma da destek veren Tangocu'nun kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Takımının vazgeçilmezleri arasında yer alan genç futbolcu için Arjantin ekibi 4 milyon euro bonservis bekliyor.