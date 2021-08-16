Samet Aybaba: Çok yazık oldu

Evinde Fenerbahçe'ye Mesut Özil'in tek golüyle mağlup olan Adana Demirspor cephesi üzüntülü. Teknik direktör Samet Aybaba yenilgiyi hak etmediklerini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "İlk devre dengeli bir maç oynandı. İkinci yarıya ise dalgın başladık. Hemen başında bir gol yedik. Sonrasında ise maçın tek hakimi bizdik" dedi. Aybaba "Bu kadar iyi oynadığımız. birçok pozisyon bulduğumuz maçta kaybetmek üzücü. Fenerbahçe'de kaleci Altay çok iyi maç çıkardı. Rakibi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

HALA EKSİKLERİMİZ VAR

Samet Aybaba şunları söyledi: "Daha ligin ilk maçını oynadık. Kolay değil. Bu lige yeni yükseldik. Tabii ki üzerimizde belli bir stres vardı. İlerleyen dakikalarda üzerimizden attık. Hala eksiklerimiz var. Taktik bakımından bunları ilerleyen haftalarda toparlayacağız. Futbolseverlere derli toplu oynayan bir Adana Demirspor izleteceğiz. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Mükemmel şekilde destek verdiler. 26 yıl sonra Süper Lig'e çıktığımız ilk maçta onlara en azından puan hediye etmek isterdik. Ancak olmadı. Üzgünüz"

BALOTELLI MERMİ GİBİ

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü transferi Mario Baloteli dün Fenerbahçe karşısında ilk defa Süper Lig'de bir resmi maça çıktı. İtalyan yıldız fiziksel bakımdan hazır olmasa da meşin yuvarlağı ayağına aldığında tribünleri hareketlendirdi. 2 sert şutu Altay'da kaldı.