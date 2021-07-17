Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hazırlık kampını Slovenya'da sürdürecek

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hazırlık kampını Slovenya'da sürdürecek

Son dakika spor haberleri... Düzce'deki hazırlık kampını tamamlayıp İstanbul'a dönen Fenerbahçe, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın Bled şehrinde ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirecek. Sarı-lacivertliler, burada 3 hazırlık maçı yapacak. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:25 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:28
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe hazırlık kampını Slovenya'da sürdürecek

Düzce'deki kampını tamamlayan Fenerbahçe, İstanbul'a dönmüştü. Sarı-lacivertli kulüp, ikinci etap kamp çalışmalarına ilişkin resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

22 Temmuz'a kadar hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak. 22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya'nın Bled bölgesine gidecek olan sarı-lacivertliler burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Program şöyle:

24.07 / 18:00 Udinese
27.07 / 18:00 Tabir Sezana
30.07 / 17:00 Al Ahli

Fenerbahçe kafilesi, 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul'a dönecek.

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