Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

Fenerbahçe, çiçeği burnunda teknik direktörü Vitor Pereira ile yeni sezona başlayacak. Portekizli teknik adam, Topul Yaylası Tesisleri'nde yapılan çalışmalarda, takımdaki eksikleri belirledi.
Portekizli teknik adam, yönetimde transfere dair taleplerini iletirken Fenerbahçe için, sürpriz bir gelişme yaşandı. Şili basını, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı isteyeceğini ifade etti.
La Cuarta'da yer alan bilgilere göre Feenerbahçe ile beraber 2 kulüp, bonservisi Inter'de bulunan Arturo Vidal için devreye girmeye hazırlanıyor. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi;