Haberler Fenerbahçe Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isterken, transferlerini de bu yönde yapmak istiyor. Sarı lacivertliler, orta sahaya Paulinho ismini düşünüyor ve Brezilyalı yıldız için çalışmalar sürüyor. Bununla beraber Fenerbahçe için Şili basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi. La Cuarta'da yer alan bilgilere göre Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal'e transfer teklifinde bulunacak ve bu transferin gerçekleşmesi halinde, sarı lacivertliler Vidal'e 'cüzzi miktarda maaş' ödeyecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | FB haberler

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:31
Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

Fenerbahçe, çiçeği burnunda teknik direktörü Vitor Pereira ile yeni sezona başlayacak. Portekizli teknik adam, Topul Yaylası Tesisleri'nde yapılan çalışmalarda, takımdaki eksikleri belirledi.

Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

Portekizli teknik adam, yönetimde transfere dair taleplerini iletirken Fenerbahçe için, sürpriz bir gelişme yaşandı. Şili basını, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı isteyeceğini ifade etti.

Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

La Cuarta'da yer alan bilgilere göre Feenerbahçe ile beraber 2 kulüp, bonservisi Inter'de bulunan Arturo Vidal için devreye girmeye hazırlanıyor. Haberin detaylarında şu ifadelere yer verildi;

Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

"Arturo Vidal, Inter'den ayrılmaya hazırlanıyor. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre teknik direktör Antonio Conte, oyuncuyu gelecek sezon değerlendirmeyecek. Serie A devi, Conte'nin bu kararına saygı duyuyor.

Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

Corriere dello Sport'un iddiası ise şu yönde: Inter, Arturo Vidal'ın yıllık aldığı 7 milyon euroluk maaşından kurtulmak istiyor ve bu sebeple oyuncunun ayrılığı için fedakarlık yapmaya hazır.

Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

MAAŞININ BİR KISMINI ÖDEYECEKLER
Öte yandan Inter yetkilileri, Vidal için sürpriz bir karar aldı. Transfer için anlaşılmaya varılması halinde Inter, Vidal'in maaşının bir kısmını dahi ödemeye hazır durumda bulunuyor.

Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

3 TAKIM TALİP OLDU
Vidal'ın geleceğine ilişkin sürpriz detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şilili milli yıldız için, 2 takımın transfer teklifi yapmak için kapıda beklediği öne sürüldü. Bu takımlar, Rusya'nın Zenit kulübü ve Türkiye'den Fenerbahçe. Öte yandan Marsilya'nın da ilgisinin olabileceği iddia ediliyor."

Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

ARTURO VIDAL KİMDİR?
22 Mayıs 1987'de Şili'de dünyaya gelen Arturo Erasmo Vidal Pardo, orta saha mevkiinde forma giymektedir. 34 yaşındaki futbolcu, 1.80 boyunda ve sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabiliyor.

Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

Kariyeri boyunca Bayer Leverkusen, Bayen Münih, Barcelona ve Inter gibi üst a klas takımlarda forma giyen Arturo Vidal, 2007 yılından bu yana Şili milli takım formasını terletiyor. Vidal, 123 kez milli takımda forma giydi ve 32 gol üretti.

Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

Arturo Vidal, kariyeri boyunca 583 müsabakada forma giyerken 107 gol, 76 asist üretti.

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