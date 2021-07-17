Şili basını Fenerbahçe'nin bomba transferini yazdı! Arturo Vidal 'ucuza' gelecek

3 TAKIM TALİP OLDU

Vidal'ın geleceğine ilişkin sürpriz detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Şilili milli yıldız için, 2 takımın transfer teklifi yapmak için kapıda beklediği öne sürüldü. Bu takımlar, Rusya'nın Zenit kulübü ve Türkiye'den Fenerbahçe. Öte yandan Marsilya'nın da ilgisinin olabileceği iddia ediliyor."