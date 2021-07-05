Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 22 transfer yaparak adından söz ettirmiş fakat mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonunu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. olarak tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti.
Olağan seçimli kongreye giden sarı-lacivertliler, 3 yıl daha başkan olarak Ali Koç'u seçti. Bu gelişmenin ardından uzun süredir teknik adam belirsizliği süren Kanarya'da gözler teknik direktörün kim olacağına çevrildi.
Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşmak istediğini belirten F.Bahçe'nin başkanı Ali Koç, bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'yı tekrar takıma getirdiğini açıkladı.