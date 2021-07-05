Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Vitor Pereira'nın raporları doğrultusunda gelecek sezon için arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Bir yandan alınacak isimlere yoğunlaşan Kanarya, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi. İşte o isimler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:36 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:29
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon 22 transfer yaparak adından söz ettirmiş fakat mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı-lacivertliler 2020-2021 sezonunu Beşiktaş ve Galatasaray'ın arkasında 3. olarak tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

Olağan seçimli kongreye giden sarı-lacivertliler, 3 yıl daha başkan olarak Ali Koç'u seçti. Bu gelişmenin ardından uzun süredir teknik adam belirsizliği süren Kanarya'da gözler teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

Alman veya Portekiz ekolünden bir hocayla anlaşmak istediğini belirten F.Bahçe'nin başkanı Ali Koç, bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'yı tekrar takıma getirdiğini açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Portekizli teknik adamı "Yarım kalan hikaye mutlu bir sona kavuşacak." notuyla duyururken, 52 yaşındaki çalıştırıcı da, "Yarım kalan işimi tamamlamaya geldim." ifadelerini kullandı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

Transfer döneminde Serdar Dursun ve Steven Caulker'la imzalayan Fenerbahçe, teknik direktörün belirlenmesinden sonra kadroya yapacağı takviyelere hız verdi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

TFF'nin yeni aldığı yabancı kuralı sonrasında gelecek sezon 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek takımlar, bunların 8'ini aynı anda sahaya sürebilecek. Kiralık oyuncuların dönmesiyle birlikte F.Bahçe'de yabancı sayısı 18'e çıktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

Sözleşmesi sona eren Papiss Cisse ile mukavele yenilemeyen sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

En az 4 isimle yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe'de yolcular da belli oldu. İşte o futbolcular...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

İLK AYRILIK FREY!

Sezon başında Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralanan Frey, burada 31 maça çıkarken 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Sarı-lacivertliler İsviçreli golcünün bonservisiyle bir başka Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e transfer olduğunu açıkladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

MAURICIO LEMOS

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Lemos, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldı. 25 yaşındaki stoper, verilen şansları iyi kullanamadı ve kulübede kendisine yer buldu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

2023'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı defansın, alınan yabancı kuralı sonrasında bir başka kulübe kiralanması veya satılması planlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

SAMATTA

1 yıllığına kiralanan ve sözleşmesinde 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Mbwana Samatta, genel olarak performansıyla sınıfta kaldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

28 yaşındaki forvet bu sezon F.Bahçe'de 30 maça çıkarken sadece 6 gol atabildi. Tanzanyalı golcüye bu fiyatı veren bir takım çıkarsa yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

KEMAL ADEMI

2020 yazında Basel'den bonservisi alınan ve beklentilerin altında kalarak devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi ile, uygun alıcı çıkması durumunda yollar ayrılacak.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

DIEGO PEROTTI

Roma'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve 2022'e kadar sözleşmesi bulunan Diego Perotti, sarı-lacivertlilerde sadece 4 maça çıkabildi ve 3 gollük katkı sağladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

32 yaşındaki Arjantinli yıldızın sakatlıktan dönecek olması ve performansının ne durumda olacağı bilinmediği için sözleşmesi feshedilebilir.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

LUIZ GUSTAVO

Fenerbahçe'ye geldiği ilk sene takımın bel kemiği olan Luiz Gustavo, geçen sezon da ilk 11'de yerini almıştı. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından son 10 maçta yedek soyunan Brezilyalı yıldızla, yüksek maaşı nedeniyle yollar ayrılabilir.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

ZANKA

2019'da kadroya dahil edilen ve performansı yetersiz bulunan Zanka, Danimarka ekibi Kopenhag'a kiralanmıştı. Burada 28 maça çıkan ve 1 gol atan 31 yaşındaki stoper, ülkesinde kalmaya sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

MIHA ZAJC

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralanan Miha Zajc, burada 33 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Sloven yıldızın sarı-lacivertlilerle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

NABIL DIRAR

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında forma şansı bulamayan ve devre arasında Club Brugge'a kiralanan Nabil Dirar, burada sadece 5 maça çıkabildi. Kanarya 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Faslı yıldızı, yüksek maaşı nedeniyle bonservis talep edilmeden gönderilmek isteniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

MARCEL TISSERAND

Fenerbahçe ile 25 maça çıkan Marcel Tisserand; 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Attila Szalai'nin yanına daha üst düzey bir stoper almak isteyen sarı-lacivertliler, kaynak oluşturmak için 28 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayıracak.

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