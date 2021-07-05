Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Vitor Pereira bileti kesti! Sürpriz ayrılık... (FB spor haberi)

Sözleşmesi sona eren Papiss Cisse ile mukavele yenilemeyen sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan Steven Caulker ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

En az 4 isimle yollarını ayırmak zorunda olan Fenerbahçe'de yolcular da belli oldu. İşte o futbolcular...