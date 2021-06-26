Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, birçok isimle temaslarını sürdürürken transferde henüz beklenen atağı yapmış değil. Özellikle teknik direktör konusunun halledilmesinin ardından bu alanda somut adımlar atması beklenen Sarı-Lacivertli ekip için yurt dışından da birçok transfer söylentisi ortaya atılıyor. Son olarak Cezayir basınından Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... / fotomac.com.tr-DIŞ HABER (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 20:16 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 21:03
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, gerçekleştirilen kongrenin ardından Ali Koç'un başkanlığında yoluna devam ederken, teknik direktörlük konusundaki belirsizlik sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyon bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler temaslarını sıklaştırırken, şu ana dek bir ismi kadrosuna kattı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Alman ekibi Darmstadt'tan Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çizilirken, Cezayir'den flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Özellikle forvet konusunda arayış içerisinde olan Sarı Kanarya için Cezayir basınından footafrique.com'un kaleme aldığı haberde; 2018/19 sezonunda Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen beklentilerin çok altında kalarak yolların ayrıldığı Islam Slimani'nin milli takımdan arkadaşı olan Andy Delort ile ilgilendiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Haberin detaylarında, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek istediği ve Sarı-Lacivertliler'in oyuncunun niteliklerinden çok etkilendiği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Fenerbahçe'nin Fransız ekiplerinden Montpellier forması giyen oyuncuya Fransa'da aldığından çok daha yüksek bir teklif etmeye hazır olduğunun altı çizilirken, kulüp başkanı Nicolin'in oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığı bilgisine de yer verildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Kariyerinde daha önce Metz, Wigan, Toulouse gibi kulüplerin formasını giyen Andy Delort, sezonu 15 gol ve 10 teklifle takımının en golcü ve asist oyuncusu olarak tamamladı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor
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