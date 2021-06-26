Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Islam Slimani'nin yedeği Andy Delort geliyor

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, gerçekleştirilen kongrenin ardından Ali Koç'un başkanlığında yoluna devam ederken, teknik direktörlük konusundaki belirsizlik sürüyor.
Önümüzdeki sezon mutlak şampiyon bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler temaslarını sıklaştırırken, şu ana dek bir ismi kadrosuna kattı.
Alman ekibi Darmstadt'tan Serdar Dursun'u kadrosuna katan Fenerbahçe için birçok isim yazılıp çizilirken, Cezayir'den flaş bir iddia ortaya atıldı.