Haberler Fenerbahçe Muriç’te rakip Almanlar

Muriç’te rakip Almanlar

'nın forvete geri getirmek istediği 'e 'dan da ilgi olduğu bildirildi. basınında yer alan haberde, golcü oyuncu için 'nin yanı sıra ve 'un 'ya teklif vermeyi planladığı ifade edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Muriç’te rakip Almanlar
'nın forvete geri getirmek istediği 'e 'dan da ilgi olduğu bildirildi. basınında yer alan haberde, golcü oyuncu için 'nin yanı sıra ve 'un 'ya teklif vermeyi planladığı ifade edildi. Lazio'nun Vedat'ı bonservisi ile yollamak istediği ancak 3 takımın kiralama formülünü düşündüğü de vurgulandı. 18 SEZON başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 18 milyon euroya transfer olan Muriç, çıktığı 34 maçta 2 gol 1 asist kaydederek beklentileri karşılayamadı.
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