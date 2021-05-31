Muriç’te rakip Almanlar

Kanarya'nınforvete geri getirmek istediği Vedat Muriç'e Almanya'dan da ilgi olduğu bildirildi. İtalyan basınında yer alan haberde, golcü oyuncu için Fenerbahçe'nin yanı sıra Mönchengladbach ve Eintracht Frankfurt'un Lazio'ya teklif vermeyi planladığı ifade edildi. Lazio'nun Vedat'ı bonservisi ile yollamak istediği ancak 3 takımın kiralama formülünü düşündüğü de vurgulandı. 18 SEZON başında Fenerbahçe'den Lazio'ya 18 milyon euroya transfer olan Muriç, çıktığı 34 maçta 2 gol 1 asist kaydederek beklentileri karşılayamadı.