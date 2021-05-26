Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan Xherdan Shaqiri, bu kez çok yakın...
2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Liverpool'da forma şansı bulamayan ve İngiltere'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, menajeri olan abisi Erdin Shaqiri aracığılıyla sarı-lacivertlilere önerildi.
Bu sezon Premier Lig'de 14 maçta yalnızca 561 dakika sahada kalan yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin görüşmelerde yıllık 3 milyon euro istediği de kaydedildi.