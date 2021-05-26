Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

Son dakika spor haberleri: 'ye haber yolladı! Transfer...

’da şans bulamayan , önceki dönemlerde de listesinde olduğu 'ye haber yolladı. ekibinin de bu transfere kolaylık sağlayacağı açıklandı. ( transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de 'nin gündeminde olan , bu kez çok yakın...

Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu 'da forma şansı bulamayan ve İngiltere'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, menajeri olan abisi aracığılıyla sarı-lacivertlilere önerildi.

Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

Bu sezon 'de 14 maçta yalnızca 561 dakika sahada kalan yıldız oyuncunun 'ye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin görüşmelerde yıllık 3 milyon euro istediği de kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

PAZARLIKLAR BAŞLADI
Transferde nokta atışı yapmayı hedefleyen Yönetimi ise belirlenen tavan maaş olan 2.5 milyon euro'nun üstüne çıkmak istemiyor.

Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

Şampiyonluk ve futbolcunun performansına (gol, asist ve vb.) yönelik bonusları 'ye önermeyi planlayan yönetim; uzlaşma sağlanması halinde Avrupa Şampiyonası öncesi işi bitirmeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

'un 2018-19 sezonu öncesi 14.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Shaqiri'yi düşük bir bedelle satmaya hazır olduğu, kadrosunda düşünmediği futbolcuyu kiralamaya da sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

DEVLERİN FORMASINI GİYDİ
Profesyonel kariyerine 'nin Basel takımında başlayan Shaqiri, daha sonra sırasıyla , , ve formaları giydi.

Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

Basel'den 'i 12 milyon euro bonservisle transer olan yıldız futbolcu, ekibinden 'e 15 milyon euro, 'ye 17 milyon euro, 'a da 14.5 milyon euro bedelle imza attı.

Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

İSVİÇRE'NİN VAZGEÇİLMEZİ
asıllı olan İsviçreli futbolcu, milli takımının da en iyileri arasında yer alıyor. ile Avrupa Şampiyonası'nda 'a rakip olacak Shaqiri, ülkesinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

89 kez forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 23 gol, 24 asistlik performans sergiledi.

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