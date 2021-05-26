Son dakika spor haberleri: Xherdan Shaqiri Fenerbahçe'ye haber yolladı! Transfer...

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan Xherdan Shaqiri, bu kez çok yakın...

2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Liverpool'da forma şansı bulamayan ve İngiltere'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, menajeri olan abisi Erdin Shaqiri aracığılıyla sarı-lacivertlilere önerildi.