Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Corendon Alanyaspor, son 4 maçtır kazanamadığı kötü gidişatı evinde Kocaelispor karşısında sonlandırmak istiyor. Joao Pereira yönetimindeki Akdeniz ekibi, 31 puana yükselme hedefiyle sahaya çıkıyor. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ise 33 puanla 8. sırada bulunuyor ve son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Ümit, Aliti, Duarte, Janvier, Makouta, Hagi, Hwang, Mounie.

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita, Linetty, Jo, Agyei, Churlinov, Serdar.

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da başladı.

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 4. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelen Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor, tarihlerinde 4. kez kozlarını paylaşıyor. Daha önce oynanan 1 mücadeleyi Alanyaspor kazanırken, Kocaelispor ise 2 maçtan üstün ayrıldı. Son olarak, bu sezon oynanan ilk mücadeleyi yeşil-siyahlılar 2-0 kazandı.

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı hakemi Yiğit Arslan oldu. Arslan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ali Can Alp yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlendi.