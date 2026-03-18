Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Joao Pereira yönetiminde son 4 lig maçını da kazanamayan Akdeniz ekibi, güçlü rakibine karşı kötü gidişi sonlandırmayı ve 31 puana yükselmeyi amaçlıyor. Selçuk İnan ve ekibi ise son 4 lig maçında sadece 1 galibiyet alırken, 33 puanla 8. sırada yer alıyor. Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 15:51
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Corendon Alanyaspor, son 4 maçtır kazanamadığı kötü gidişatı evinde Kocaelispor karşısında sonlandırmak istiyor. Joao Pereira yönetimindeki Akdeniz ekibi, 31 puana yükselme hedefiyle sahaya çıkıyor. Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor ise 33 puanla 8. sırada bulunuyor ve son 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Ümit, Aliti, Duarte, Janvier, Makouta, Hagi, Hwang, Mounie.

Kocaelispor: Gökhan, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Rivas, Keita, Linetty, Jo, Agyei, Churlinov, Serdar.

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 16.00'da başladı.

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 4. RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelen Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor, tarihlerinde 4. kez kozlarını paylaşıyor. Daha önce oynanan 1 mücadeleyi Alanyaspor kazanırken, Kocaelispor ise 2 maçtan üstün ayrıldı. Son olarak, bu sezon oynanan ilk mücadeleyi yeşil-siyahlılar 2-0 kazandı.

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı hakemi Yiğit Arslan oldu. Arslan'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Ali Can Alp yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Aldemir üstlendi.

Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması!
Galatasaray'dan flaş 10 numara hamlesi!
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Bakan Gürlek işaret etti TAKVİM açıklıyor! CHP'nin turpundan "Böcek" çıktı: Benzinlikte 'İmamoğlu SİSTEM'ine 30 milyon TL adaylık rüşveti
Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu
G.Saray'da büyük tehlike! Osimhen dahil 6 futbolcu...
Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı! Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı! 14:55
Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu 14:25
Liverpool-Galatasaray maçı detayları! Liverpool-Galatasaray maçı detayları! 14:01
Toprak MotoGP’de sezonun ikinci yarışına çıkacak Toprak MotoGP’de sezonun ikinci yarışına çıkacak 13:46
Braga-Ferencvaros maçı ne zaman? Braga-Ferencvaros maçı ne zaman? 13:43
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 13:34
Daha Eski
G.Saray'da büyük tehlike! Osimhen dahil 6 futbolcu... G.Saray'da büyük tehlike! Osimhen dahil 6 futbolcu... 13:01
Beşiktaş GAİN-Trento çeyrek final maçı detayları! Beşiktaş GAİN-Trento çeyrek final maçı detayları! 12:25
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:05
A Milli Takım'da eğlenceli yarışma! A Milli Takım'da eğlenceli yarışma! 11:56
Galatasaray MCT Technic-Rytas maçı detayları Galatasaray MCT Technic-Rytas maçı detayları 11:15
Adem Bona'lı Philadelphia deplasmanda mağlup! Adem Bona'lı Philadelphia deplasmanda mağlup! 11:14