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, toplamda 88,4 milyon takipçiyle 'in sosyal medyadaki en popüler yüzü oldu. Son dönemde ve 'da yaşanan olaylara ilişkin paylaşımlar da yapan yıldız oyuncuyu 'ta 38,4 milyon, Twitter'da 26 milyon, Instagram'da ise 24 milyon kişi takip ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
En popüler Mesut Özil
Özil, toplamda 88,4 milyon takipçiyle 'in sosyal medyadaki en popüler yüzü oldu. Son dönemde ve 'da yaşanan olaylara ilişkin paylaşımlar da yapan yıldız oyuncuyu 'ta 38,4 milyon, Twitter'da 26 milyon, Instagram'da ise 24 milyon kişi takip ediyor. 'ın Kolombiyalı forveti 43,6 milyon takipçi ile ikinci sırada yer alırken, Fraport TAV Antalyaspor'un Alman golcüsü 15,9 milyon takipçiye sahip.
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