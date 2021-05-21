Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe teknik direktör Jose Bordalas ile ilgileniyor!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe teknik direktör ile ilgileniyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör adayları netleşmeye başladı. Gelecek sezonun yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli kurmaylar, ile hoca olarak devam etmeyi düşünmüyor. Takımın başına yabancı bir teknik adamı getirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin ekibi Teknik Direktörü ile ilgilendiği öne sürüldü. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 12:27 Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 12:31
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe teknik direktör Jose Bordalas ile ilgileniyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu yeni sezon planlamasında önemli bir yer teşkil ediyor. 'un ayrılığından sonra takımın başına geçen 'nu yeni sezonda hoca olarak düşünmeyen sarı-lacivertlilerde takımın başına yabancı teknik adam getirilmesi planlanıyor. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'nın gündemine yeni bir hoca adayı katıldı.

TODOmercadoweb'in haberine göre Fenerbahçe, Teknik Direktörü ile ilgileniyor.

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57 yaşındaki çalıştırıcıya sarı-lacivertlilerin haricinde Yunan ekibi ve 'dan 'nın talip olduğu belirtildi.



JOSE BORDALAS KİMDİR?
, 5 Mart 1964 yılında 'nın sahil şehri Alicante'de doğdu. 1977 yılında 'de başladığı futbolda forvet mevkisinde oynadı. Kariyerinin 10 senesini Hercules'de geçirdi ancak profesyonelliğe yükseldiği 7 sezon boyunca sürekli kiralık olarak gönderildi. Tüm kariyeri boyunca alt liglerde futbol oynadıktan sonra, 1993 yılında takımında teknik direktörlüğe başladı. İlk sezonunda takım 38 maçta 87 puan 92 gol ile kapatınca ertesi sezon Alicante'nin A takımının başına getirildi. Ardından Benidorm, Eldense, , Novelda, Hercules, Alcoyano, Elche, Alcorcon ve Alaves takımlarında görev yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı halihazırda milli futbolcumuz 'ın forma giydiği İspanya La Liga ekibi Getafe'nin teknik direktörlüğünü yapıyor.

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