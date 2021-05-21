Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe teknik direktör Jose Bordalas ile ilgileniyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu yeni sezon planlamasında önemli bir yer teşkil ediyor. Erol Bulut'un ayrılığından sonra takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nu yeni sezonda hoca olarak düşünmeyen sarı-lacivertlilerde takımın başına yabancı teknik adam getirilmesi planlanıyor. Listesinde birçok isim bulunan Kanarya'nın gündemine yeni bir hoca adayı katıldı.



TODOmercadoweb'in haberine göre Fenerbahçe, Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas ile ilgileniyor.

AEK VE VALENCIA DA İSTİYOR!

57 yaşındaki çalıştırıcıya sarı-lacivertlilerin haricinde Yunan ekibi AEK ve İspanya La Liga'dan Valencia'nın talip olduğu belirtildi.







JOSE BORDALAS KİMDİR?

Jose Bordalas Jimenez, 5 Mart 1964 yılında İspanya'nın sahil şehri Alicante'de doğdu. 1977 yılında Hercules'de başladığı futbolda forvet mevkisinde oynadı. Kariyerinin 10 senesini Hercules'de geçirdi ancak profesyonelliğe yükseldiği 7 sezon boyunca sürekli kiralık olarak gönderildi. Tüm kariyeri boyunca alt liglerde futbol oynadıktan sonra, 1993 yılında Alicante B takımında teknik direktörlüğe başladı. İlk sezonunda takım 38 maçta 87 puan 92 gol ile kapatınca ertesi sezon Alicante'nin A takımının başına getirildi. Ardından Benidorm, Eldense, Perez Zeledon, Novelda, Hercules, Alcoyano, Elche, Alcorcon ve Alaves takımlarında görev yaptı.

Deneyimli çalıştırıcı halihazırda milli futbolcumuz Enes Ünal'ın forma giydiği İspanya La Liga ekibi Getafe'nin teknik direktörlüğünü yapıyor.