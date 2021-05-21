Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transferde 2 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.
Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe transferde 2 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz sezon birçok transferle kadrosunu sil baştan yapan sarı-lacivertlilerde beklenen şampiyonluğun gelmemesi hayal kırıklığı yarattı.
Takımdaki iskeleti koruma kararı alan yönetim, eksik bölgelere doğrudan katkı verecek isimlere formayı giydirip yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.
Buna göre operasyonu sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar 2 A Milli yıldızın transferi için düğmeye bastı.
İşte transfer gelişmesinin detayları...
Kanarya'nın listesindeki ilk isim ise Leicester City formasını giyen Cengiz Ünder. İngiliz kulübünde kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için bonservisini elinde bulunduran Roma ile temasa geçecek olan Sarı Kanarya bu transferi bir an önce bitirip taraftarlarına müjdeli haber vermeyi hedefliyor.
MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR!
Cengiz Ünder ile ilgili yurt dışından flaş iddialar ortaya atılıyor. AS Roma'nın Jose Mourinho'yu beklediği tecrübeli teknik adamın Cengiz için vereceği karara göre bir yol haritası çizeceği öğrenildi.
TRANSFERDE RAKİP MARSİLYA!
La Liga ve Fransa kulüplerinin de ilgi gösterdiği futbolcuyla ilgili Marsilya iddiası da gündemde. Marsilya'nın Thauvin'in yerine Cengiz'i düşündüğü ancak henüz bu konuda bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.
Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'de 9 karşılaşmada görev aldı ve bu süreçte 2 asist yapabildi. Yıldız futbolcu geçen sezon Roma formasıyla ile ise 18 maçta 3 gol kaydetmeyi başarmıştı. Cengiz, 2017-2018 sezonunda Başakşehir'den ayrılıp İtalya'nın yolunu tutmuştu.
Cengiz Ünder şu ana dek A Milli Takım formasıyla 28 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol kaydetti.
OKAY YOKUŞLU YOKLAMASI!
Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'ya gelen teklifler sonrası orta saha transferi için arayışlarına başlayan Fenerbahçe, A Milli yıldız Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı.
BELÖZOĞLU DEVREDE!
Emre Belözoğlu'nun devrede olduğu transferde yıldız futbolcuyla ilk temas kuruldu ve fikir alındı.
Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcu için girişimler hızlanacak.
Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich'te kiralık geçiren Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.