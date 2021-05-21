Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

TRANSFERDE RAKİP MARSİLYA!

La Liga ve Fransa kulüplerinin de ilgi gösterdiği futbolcuyla ilgili Marsilya iddiası da gündemde. Marsilya'nın Thauvin'in yerine Cengiz'i düşündüğü ancak henüz bu konuda bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.