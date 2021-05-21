Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız 'ye

Yeni sezon kadro mühendisliği çalışmalarına son sürat devam eden 'de transfer şov başlıyor. Takımdaki eksik bölgeleri doğrudan katkı verecek isimlerle güçlendirmek isteyen 'da dümene geçti. Sarı-lacivertliler, biri 'ın transfer listesinde bulunan 2 milli yıldıza formayı giydirmek için düğmeye bastı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 09:29
Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

Nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendirmek isteyen transferde 2 bomba birden patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

Geçtiğimiz sezon birçok transferle kadrosunu sil baştan yapan sarı-lacivertlilerde beklenen şampiyonluğun gelmemesi hayal kırıklığı yarattı.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

Takımdaki iskeleti koruma kararı alan yönetim, eksik bölgelere doğrudan katkı verecek isimlere formayı giydirip yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmayı amaçlıyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

Buna göre operasyonu sürdüren Fenerbahçeli kurmaylar 2 A Milli yıldızın transferi için düğmeye bastı.

İşte transfer gelişmesinin detayları...

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

'nın listesindeki ilk isim ise Leicester City formasını giyen Cengiz Ünder. İngiliz kulübünde kiralık olarak forma giyen Cengiz Ünder için bonservisini elinde bulunduran Roma ile temasa geçecek olan Sarı Kanarya bu transferi bir an önce bitirip taraftarlarına müjdeli haber vermeyi hedefliyor.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

MOURINHO'NUN KARARI BEKLENİYOR!
Cengiz Ünder ile ilgili yurt dışından flaş iddialar ortaya atılıyor. AS Roma'nın Jose Mourinho'yu beklediği tecrübeli teknik adamın Cengiz için vereceği karara göre bir yol haritası çizeceği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

TRANSFERDE RAKİP MARSİLYA!
La Liga ve Fransa kulüplerinin de ilgi gösterdiği futbolcuyla ilgili Marsilya iddiası da gündemde. Marsilya'nın Thauvin'in yerine Cengiz'i düşündüğü ancak henüz bu konuda bir teklifte bulunmadığı kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

Cengiz Ünder, Premier Lig ekibi Leicester City'de 9 karşılaşmada görev aldı ve bu süreçte 2 asist yapabildi. Yıldız futbolcu geçen sezon Roma formasıyla ile ise 18 maçta 3 gol kaydetmeyi başarmıştı. Cengiz, 2017-2018 sezonunda Başakşehir'den ayrılıp İtalya'nın yolunu tutmuştu.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

Cengiz Ünder şu ana dek A Milli Takım formasıyla 28 karşılaşmaya çıktı ve 8 gol kaydetti.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

OKAY YOKUŞLU YOKLAMASI!
Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'ya gelen teklifler sonrası orta saha transferi için arayışlarına başlayan , A Milli yıldız Okay Yokuşlu'yu gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

BELÖZOĞLU DEVREDE!
'nun devrede olduğu transferde yıldız futbolcuyla ilk temas kuruldu ve fikir alındı.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

'ın da transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki futbolcu için girişimler hızlanacak.

Son dakika spor haberleri: Transfer şov başlıyor! 2 milli yıldız Fenerbahçe'ye

Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich'te kiralık geçiren Okay Yokuşlu'nun Celta Vigo ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

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