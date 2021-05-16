Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'e Real Madrid talip!

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Emre Belözoğlu ile çıkış yakalayan sarı-lacivertliler sahasındaki Sivasspor yenilgisinin ardından şampiyonluk yarışının gerisinde kalmıştı.

Erol Bulut'un ayrılmasının ardından Kanarya'da teknik direktörlük koltuğu için ismi geçenlerin başında Johaim Löw geliyordu.

İspanya'da yayın yapan Marca, Fenerbahçe ile de adı geçen Joachim Löw'ün isminin Real Madrid ile geçtiğini yazdı.

EURO 2020 sonrası Almanya Milli Takımı'ndaki 18 yıllık görevinden ayrılacak olan Löw'ün Real Madrid'de hoca adayları arasında olduğu aktarıldı. Başkan Florentino Perez'in Joachim Löw'ün yanı sıra eski golcüleri Raul Gonzalez ile Allegrini isimlerini de takip ettiği kaydedildi.

Daha önce Fenerbahçe'de de Löw ismi öne çıkmıştı. 1998-99 sezonunda sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Alman çalıştırıcı, şu anda İspanya'ya daha yakın duruyor. Marca'daki haberin detayında 61 yaşındaki teknik adamın sene başından beri İspanyolca özel ders aldığı ve La Liga'da çalışmak istediği vurgulandı.



