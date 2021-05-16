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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'e talip!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto 'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezon planlaması şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör konusunda ise henüz bir netlik yok. Sarı-lacivertliler 'un ayrılmasının ardından Alman teknik adam gündeme gelmişti. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Löw'e 'in talip olduğu iddai edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 17:32
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündemindeki Löw'e Real Madrid talip!

'i 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin olup olmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

ile çıkış yakalayan sarı-lacivertliler sahasındaki yenilgisinin ardından şampiyonluk yarışının gerisinde kalmıştı.

'un ayrılmasının ardından Kanarya'da teknik direktörlük koltuğu için ismi geçenlerin başında geliyordu.

'da yayın yapan Marca, Fenerbahçe ile de adı geçen 'ün isminin ile geçtiğini yazdı.

sonrası 'ndaki 18 yıllık görevinden ayrılacak olan Löw'ün Real Madrid'de hoca adayları arasında olduğu aktarıldı. Başkan 'in Joachim Löw'ün yanı sıra eski golcüleri ile isimlerini de takip ettiği kaydedildi.

Daha önce Fenerbahçe'de de Löw ismi öne çıkmıştı. 1998-99 sezonunda sarı-lacivertli kulüpte görev yapan Alman çalıştırıcı, şu anda İspanya'ya daha yakın duruyor. Marca'daki haberin detayında 61 yaşındaki teknik adamın sene başından beri İspanyolca özel ders aldığı ve 'da çalışmak istediği vurgulandı.


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