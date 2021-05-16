Son dakika spor haberi: Michael Frey'den haber var! "Fenerbahçe hayalim..."

Fenerbahçe'nin sezon başında Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralık olarak gönderdiği Michael Frey, kariyerinin en iyi performnasını sergiledikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

İsviçreli futbolcu Belçika'da bu sezon 17 gol 4 asistlik performansla yıldızlaştı.

Transferde Anderlecht ve Genk ile adı anılan Frey, "Belçika'da özgüvenim yeniden yerine geldi. Hayalim hala Fenerbahçe'de ilk 11'in düzenli bir üyesi olmak." ifadelerini kullandı.

'Belçika'da devam etmek ister misin?' şeklinde gelen soruya Frey, "Bu konuda konuşamam. Ancak, Belçika'ya yeniden transfer olursam iyi yapılanmış bir kulüpte oynamak isterim." cevabını verdi.

F.BAHÇE MESAJI

Frey, "En acil ve en büyük dileğim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk kazanmak. Ben futbol oynamak ve eğlenmek isteyen biriyim. Ancak, böylece mutlu olabiliyorum. Sıkı çalışma ve sabırla her şeyin mümkün olacağına inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



