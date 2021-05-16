Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Michael Frey'den haber var! "Fenerbahçe hayalim..."

Son dakika spor haberi: 'den haber var! " hayalim..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında Waasland-Beveren takımına kiraladığı , gösterdiği performansla kendisine hayran bıraktı. Sezonu 17 gol 4 asistle tamamlayan yıldız futbolcu için devleri devreye girdi. Transfer dedikodularına yanıt veren Frey'den Fenerbahçe mesajı geldi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 13:53
Son dakika spor haberi: Michael Frey'den haber var! "Fenerbahçe hayalim..."

'nin sezon başında 'nın Waasland-Beveren takımına kiralık olarak gönderdiği , kariyerinin en iyi performnasını sergiledikten sonra Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

İsviçreli futbolcu Belçika'da bu sezon 17 gol 4 asistlik performansla yıldızlaştı.

Transferde ve Genk ile adı anılan Frey, "Belçika'da özgüvenim yeniden yerine geldi. Hayalim hala Fenerbahçe'de ilk 11'in düzenli bir üyesi olmak." ifadelerini kullandı.

'Belçika'da devam etmek ister misin?' şeklinde gelen soruya Frey, "Bu konuda konuşamam. Ancak, Belçika'ya yeniden transfer olursam iyi yapılanmış bir kulüpte oynamak isterim." cevabını verdi.

F.BAHÇE MESAJI

Frey, "En acil ve en büyük dileğim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk kazanmak. Ben futbol oynamak ve eğlenmek isteyen biriyim. Ancak, böylece mutlu olabiliyorum. Sıkı çalışma ve sabırla her şeyin mümkün olacağına inanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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