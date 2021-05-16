Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

Son dakika spor haberi: Teknik Direktörü 'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

Son dakika spor haberi: 'in 42. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 2-1 yense de sezonu 3. tamamladı. Maçın ardından 'nun görüntüsü ise Fenerbahçe taraftarını kızdırdı. İşte o görüntü...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 12:37
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

'in son haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

'ye galibiyeti getiren golleri Valencia ve Serdar Aziz kaydetti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

LİGİ 3. TAMAMLADI

Son haftalara kadar şampiyonluğu kovalayan sarı-lacivertliler Sivasspor yenilgisiyle büyük bir fırsat tepmiş, maçını kazansa da ligi 3. sırada tamamlamıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

TARAFTAR TEPKİLİ

Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren 'ye taraftarlarından tepki geldi. Sarı-lacivertliler bütün yöneticileri istifaya davet ederek stadın önüne pankart astı ve pankartta 'Topunuz gidin' ifadeleri kullanıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son Sivasspor mağlubiyeti sonrasında ligi 3. sırada tamamlayan 'ye taraftarlardan tepki geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın şampiyon olarak ligi tamamlamasıyla birlikte soluğu Ülker Stadyumu'nda aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

Stadın önüne pankart asarak yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, pankartta 'Topunuz gidin' ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

BELÖZOĞLU'NUN MUTLU ANLARI TEPKİ TOPLADI

Maçın ardından 'de teknik direktör 'nun görüntüleri çok konuşuldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

Karşılaşmanın ardından Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile sohbet eden Belözoğlu'nun eğlendiği anlar taraftarı tarafından büyük tepki topladı.

Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

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