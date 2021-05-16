Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun görüntüsü taraftarı kızdırdı

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Valencia ve Serdar Aziz kaydetti.
LİGİ 3. TAMAMLADI
Son haftalara kadar şampiyonluğu kovalayan sarı-lacivertliler Sivasspor yenilgisiyle büyük bir fırsat tepmiş, Kayserispor maçını kazansa da ligi 3. sırada tamamlamıştı.
TARAFTAR TEPKİLİ
Süper Lig'de sezonu 3. sırada bitiren Fenerbahçe'ye taraftarlarından tepki geldi. Sarı-lacivertliler bütün yöneticileri istifaya davet ederek stadın önüne pankart astı ve pankartta 'Topunuz gidin' ifadeleri kullanıldı.
Süper Lig'e şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son Sivasspor mağlubiyeti sonrasında ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye taraftarlardan tepki geldi. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın şampiyon olarak ligi tamamlamasıyla birlikte soluğu Ülker Stadyumu'nda aldı.
Stadın önüne pankart asarak yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, pankartta 'Topunuz gidin' ifadelerini kullandı.
BELÖZOĞLU'NUN MUTLU ANLARI TEPKİ TOPLADI
Maçın ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun görüntüleri çok konuşuldu.
Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ile sohbet eden Belözoğlu'nun eğlendiği anlar Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük tepki topladı.
Not: Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır