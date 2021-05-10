Haberler Fenerbahçe "Kokoskov’la sorun yok"

"Kokoskov’la sorun yok"

Basketboldan sorumlu yönetici , koç ile yollarının ayrılabileceği iddialarının dedikodudan ibaret olduğunu söyledi: “Böyle bir şey yok. Ama doğaldır, transfer sezonu geliyor. Örneğin dün de ‘Vesely’i Milano alıyor’ dendi. Hocamızla şubat ayından bu yana gelecek yılın planlarını yapıyoruz. Ligde play-off’ta hedefimiz şampiyonluk.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
"Kokoskov’la sorun yok"
Basketboldan sorumlu yönetici , koç ile yollarının ayrılabileceği iddialarının dedikodudan ibaret olduğunu söyledi: "Böyle bir şey yok. Ama doğaldır, transfer sezonu geliyor. Örneğin dün de 'Vesely'i Milano alıyor' dendi. Hocamızla şubat ayından bu yana gelecek yılın planlarını yapıyoruz. Ligde play-off'ta hedefimiz şampiyonluk."
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