Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Erol Bulut'a fark attı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılmasının ardından takımın başına geçmiş ve sarı-lacivertli takımı şampiyonluğun en büyük adaylarından biri yapmıştı.
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılmasının ardından takımın başına geçmiş ve sarı-lacivertli takımı şampiyonluğun en büyük adaylarından biri yapmıştı.
40 yaşındaki çalıştırıcı, 2015 yılından sonra Fenerbahçe'nin başında en iyi başlangıç yapan teknik adam oldu. Sarı-lacivertli ekip, Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Emre Belözoğlu'ndan önce aynı rakama 2015 yılında Portekizli teknik adam Vitor Pereira ulaşmıştı.
BeIN Sports'un yayınladığı verilere göre; Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesinin ardından Fenerbahçe'nin ligdeki istatistikleri zirve yaptı.
Topla oynama - %62 - Lig 1.'si.
İsabetli pas - 454 - Lig 2.'si.
Rakip sahada isabetli pas - 236 - Lig 3.'sü.
Rakip ceza sahasında topla buluşma - 31 - Lig 1.'si.
Şut - 18 - Lig 1.'si.
İsabetli şut - 7 - Lig 2.'si.
Gol beklentisi - 2,39 - Lig 1.'si.
BULUT'U HER ALANDA GEÇTİ
Belözoğlu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'u da solladı. Bulut yönetimindeki 30 maç ile Belözoğlu yönetimindeki 5 maça bakınca fark ortaya çıktı. Topla oynama %53'ten %62'ye, isabetli pas 369'dan 454'e, rakip sahada isabetli pas 194'ten 236'ya, rakip ceza sahasında topla buluşma 25'ten 31'e yükseldi.
Bulut döneminde gol yollarında sorun yaşayan sarı-lacivertliler, bu anlamdaki iyileşmesini rakamlara yansıttı. Şut sayısı 15'ten 18'e, isabetli şut sayısı 5'ten 7'ye, gol beklentisi 1,93'ten 2,39'a yükseldi.