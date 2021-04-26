Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Erol Bulut'a fark attı

Son dakika haberi: 'a fark attı

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'de 'nun takımın başına geçmesinin ardından yükselişe geçen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında 'ın en yakın takipçisi konumunda... Sarı-lacivertliler Genç teknik adam ile Süper Lig'de çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Emre Belözoğlu istatistikleri ile 'a da fark attı. İşte o rakamlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 19:37
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Erol Bulut'a fark attı

'de , 'un ayrılmasının ardından takımın başına geçmiş ve sarı-lacivertli takımı şampiyonluğun en büyük adaylarından biri yapmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Erol Bulut'a fark attı

40 yaşındaki çalıştırıcı, 2015 yılından sonra 'nin başında en iyi başlangıç yapan teknik adam oldu. Sarı-lacivertli ekip, Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. 'ndan önce aynı rakama 2015 yılında Portekizli teknik adam Vitor Pereira ulaşmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Erol Bulut'a fark attı

BeIN Sports'un yayınladığı verilere göre; 'nun takımın başına geçmesinin ardından 'nin ligdeki istatistikleri zirve yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Erol Bulut'a fark attı

Topla oynama - %62 - Lig 1.'si.
İsabetli pas - 454 - Lig 2.'si.
Rakip sahada isabetli pas - 236 - Lig 3.'sü.


Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Erol Bulut'a fark attı

Rakip ceza sahasında topla buluşma - 31 - Lig 1.'si.
Şut - 18 - Lig 1.'si.
İsabetli şut - 7 - Lig 2.'si.
Gol beklentisi - 2,39 - Lig 1.'si.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Erol Bulut'a fark attı

BULUT'U HER ALANDA GEÇTİ

Belözoğlu, 'nin eski teknik direktörü 'u da solladı. Bulut yönetimindeki 30 maç ile Belözoğlu yönetimindeki 5 maça bakınca fark ortaya çıktı. Topla oynama %53'ten %62'ye, isabetli pas 369'dan 454'e, rakip sahada isabetli pas 194'ten 236'ya, rakip ceza sahasında topla buluşma 25'ten 31'e yükseldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu Erol Bulut'a fark attı

Bulut döneminde gol yollarında sorun yaşayan sarı-lacivertliler, bu anlamdaki iyileşmesini rakamlara yansıttı. Şut sayısı 15'ten 18'e, isabetli şut sayısı 5'ten 7'ye, gol beklentisi 1,93'ten 2,39'a yükseldi.

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