Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Önemli bir 3 puanı cebine koyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ispatladı.
Lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Kanarya'da Caner Erkin, Başakşehir'in Başakşehir maçındaki hareketi olay oldu.
Deneyimli sol bek, oyundan alınmasının ardından teknik sorumlu Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.
Belözoğlu'nun 61. dakikada Caner Erkin'in yerine Filip Novak'ı oyuna alması milli sol bekin moralini bozdu.
SAHA KENARINA KIZGIN GELDİ!
Değişiklik tabelasında numarasını gören Caner Erkin, kenara bir hayli kızgın geldi.
Moralinin bozuk olduğu gözlenen tecrübeli isim, kendisini karşılayan Emre Belözoğlu dahil kimseyle konuşmadan kulübedeki yerini aldı.
BELÖZOĞLU'DAN CANER ERKİN SÖZLERİ!
Maç sonu açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, Caner Erkin - Filip Novak değişikliği hakkında konuştu.
Değişikliğin nedenini açıklayan Belözoğlu, "Caner bizim için önemli bir oyuncu. Bir iki pozisyonda elinden geldiğince mücadele etti ama rakip çizgiye daha çok inmeye başladı. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık.
Sahanın içinde hangi oyuncuya ne kadar dakika verirsek verelim sonuna kadar formayı terletecekler" değerlendirmesini yaptı.