Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

Son dakika spor haberleri: 'de 'den 'na şok tepki!

'in 35. haftasında lider 'ın puan kaybettiği haftada 'i deplasmanda 2-1 mağlup eden zirve yolunda kritik bir virajı kayıpsız döndü. Sarı-lacivertlilerde galibiyetin mutluluğu yaşanırken 'in teknik sorumlu 'na gösterdiği tepki olay oldu. Genç çalıştırıcı, Caner Erkin ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar ve o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 09:06
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir ile deplasmanda karşılaşan mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

Önemli bir 3 puanı cebine koyan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını ispatladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

Lider 'ı takibini sürdüren Kanarya'da , Başakşehir'in Başakşehir maçındaki hareketi olay oldu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

Deneyimli sol bek, oyundan alınmasının ardından teknik sorumlu 'na tepki gösterdi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

Belözoğlu'nun 61. dakikada 'in yerine Filip Novak'ı oyuna alması milli sol bekin moralini bozdu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

SAHA KENARINA KIZGIN GELDİ!
Değişiklik tabelasında numarasını gören , kenara bir hayli kızgın geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

Moralinin bozuk olduğu gözlenen tecrübeli isim, kendisini karşılayan dahil kimseyle konuşmadan kulübedeki yerini aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

BELÖZOĞLU'DAN CANER ERKİN SÖZLERİ!
Maç sonu açıklamalarda bulunan , - Filip Novak değişikliği hakkında konuştu.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

Değişikliğin nedenini açıklayan Belözoğlu, "Caner bizim için önemli bir oyuncu. Bir iki pozisyonda elinden geldiğince mücadele etti ama rakip çizgiye daha çok inmeye başladı. Ondan dolayı böyle bir değişiklik yaptık.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Emre Belözoğlu'na şok tepki!

Sahanın içinde hangi oyuncuya ne kadar dakika verirsek verelim sonuna kadar formayı terletecekler" değerlendirmesini yaptı.

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