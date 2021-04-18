Başakşehir Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 35. hafta maçında Başakşehir ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Bu zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı takip edebilirsiniz...





- MAÇTAN NOTLAR -

1' Fenerbahçe sağ kanattan Ozan'la hızlı çıkmak istedi ortaya çevirdiği topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.



5' Sol kanattan gelişen Başakyehir atağında Crivelli'nin bıraktığı topa Guiliano vurdu savunmaya çarpan top kornere gitti.



6' Fenerbahçe'de Pelkas sağ kanatta yaptığı baskıyla topu kazanda çaprazdan ceza alanına girdi ancak topu ayağından fazla açınca Volkan'da kaldı.



8' Ceza sahası dışına topla buluşan Sosa'nın ortasında Mert Hakan etkisiz kaldı ve top auta gitti.



13' Medipol Başakşehir Tolga Ciğerci'nin serbest vuruşundan yararlanamadı.



⚽ 18' Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'in kontra atağı sonrası Fenerbahçe ceza sahasının içinde yaptığı şık vuruşla golü buldu. 1-0







23' Caner'in sol kanattan kullandığı kornerde Serdar ceza alanında kafayı vurdu top üstten auta gitti.



27' Fenerbahçe atağında Valencia sağ kanattan çevirmek istedi top doğrudan auta gitti.



36' Fenerbaçe'de Valencia Volkan Babacan ile karşı karşıya kaldı ancak Kolombiyalı futbolcunun vuruşu sonrası top kornere gitti.







⚽ 40' Fenerbahçe'nin Caner'le sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın aşırttığı topu Szalai yakın mesafeden ağlara gönderdi. 1-1



45+3 Valencia ceza sahasında havadan gelen topu indirdi ancak top farklı şekilde auta gitti.



📢 İlk yarı sona erdi. 1-1



46' İkinci yarıya Başakşehir başladı.



49' Crivelli ile Szalai, ceza sahasına gelen uzun topta birebir kaldı ve tehlikeyi Harun engelledi.



54' Mert Hakan Yandaş ceza sahası dışından Başakşehir kalesini yokladı ancak top Volkan Babacan'da kaldı.



BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ



Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Crivelli

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir - Fenerbahçe maçı 18 Nisan Pazar günü saat 19:00'da başladı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemiyor.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti ve Altay Bayındır takımdaki yerlerini alamadı.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.



ALTAY AMELİYAT OLDU

Fenerbahçe'de yapılan idmanda el bileğinde kırık tespit edilen Altay Bayındır, ameliyat edildi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesi üzerinden genç kalecinin operasyon sonrası fotoğrafını paylaşarak bir de açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası el bileği skafoid kemiğinde kırık saptanan kalecimiz Altay Bayındır, bugün ameliyat edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa süre içinde eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.