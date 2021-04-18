Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

STİLİ UYGUN Chelsea ile sözleşme uzatmayacak Olivier Giroud'un kulübüyle sözleşmesi bu sezon sona eriyor. 30 Haziran 2021'de Fransız golcünün sözleşmesi bitiyor. Giroud, Fransa'nın kazandığı dünya kupası kadrosunda da yer alıyordu. Giroud'un stili Süper Lig'e oldukça uygun.

İtalyan gazeteci Nico Schira, Olivier Giroud için Milan ve Roma'nın da ilgisi olduğunu belirtti. İddiaya göre Giroud'un menajeri geçen hafta Roma cephesi ile görüştü. Ayrıca yeni sezonda Mandzukic ile yollarını ayıracak Milan da oyuncuyla ilgileniyor.