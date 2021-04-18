Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Son dakika transfer haberi: 'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bir yandan da gelecek sezon kadrosunu görmek için yoğun mesai harcıyor. Kanarya'da öncelik ise forvet transferi... Peki Fenerbahçe'nin listesinde hangi isimler var? İşte o isimler ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 13:28
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

'in 34. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla deviren Fenerbahçe Başakşehir karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın 2 puan kaybetmesinin ardından güçlü rakibini devirip çıkışını sürdürmek isriyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Emre Belözoğlu ve öğrencilerinin hedefi puan farkını 2'ye indirmek...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

'de sezon sonunda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Son 2 senedir yarışın bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler bu yıl mutlu sona ulaşmanın peşinde.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takım olmak isteyen bu nedenle transfer çalışmalarına da başladı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

GOLCÜ ARIYOR

'de öncelik ise golcü transferi. Bu sezon kadroya katılan isimlerden yeterince verim alamayan sarı-lacivertlilerde golcü arayışları sürüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Yeni sezon kadrosu için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde forvet mevkisi için gündeme 3 isim geldi. İşte o isimler ve detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

GIROUD LİSTEDE

'de sezon sonu için transfer planları şimdiden başladı. Sağ bek için alternatif arayan Fenerbahçe'de asıl hedef ise golcü transferi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Chelsea forması giyen Olivier Giroud, 'nin radarına girdi. Üstelik Fenerbahçe bu transfer için bonservis ödemeyecek. Giroud, bu sezon Ronaldo ve Messi'yi geride bıraktı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

STİLİ UYGUN

Chelsea ile sözleşme uzatmayacak Olivier Giroud'un kulübüyle sözleşmesi bu sezon sona eriyor. 30 Haziran 2021'de Fransız golcünün sözleşmesi bitiyor. Giroud, Fransa'nın kazandığı dünya kupası kadrosunda da yer alıyordu. Giroud'un stili Süper Lig'e oldukça uygun.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

İtalyan gazeteci Nico Schira, Olivier Giroud için Milan ve Roma'nın da ilgisi olduğunu belirtti. İddiaya göre Giroud'un menajeri geçen hafta Roma cephesi ile görüştü. Ayrıca yeni sezonda Mandzukic ile yollarını ayıracak Milan da oyuncuyla ilgileniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

İTALYANLAR TAKİPTE

Roma ve Milan'ın yanı sıra bu sezon İtalya'da şampiyonluğa koşan Inter ile yarıştan kopan Juventus da Giroud için girişimde bulunacak. Fransız golcünün bonservisinin elinde olması Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

MESUT YARDIM EDECEK

İngiltere basınında yer alan habere göre 'nin Olivier Giroud operasyonuna Mesut Özil de yardım edecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Sarı lacivertlilerin golcü transferi için ilk adayı Giroud. Haziran ayında sözleşmesi bitecek Giroud'un 'ye gelmesi için Mesut Özil de devreye girecek.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

BENTEKE'YE 3 YILLIK TEKLİF YAPILACAK

İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile geçirdiği 5 sezonun ardından Benteke takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Yıldız futbolcu ile West Bromwich'in yanı sıra Beşiktaş ve 'nin de temasta olduğu iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Haberde Beşiktaş'ın listesinde olan Belçikalı golcü için 'nin ciddi adımlar attığı yazıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Ayrıca sarı-lacivertlilerin Benteke için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

MAREGA İLE ANLAŞMA TAMAM

'ye gündeme gelen isimlerde biri de Porto forması giyen Marega'ydı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Geçtiğimiz günlerde Moussa Marega, Portekiz ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Portekizli eski futbolcu Candido Costa, Moussa Marega'nın yeni takımının büyük ihtimalle olacağını belirtti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Tvİ24 kanalına konuşan Costa, Malili forvetin, Porto ile haziran ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini ifade ederek, "Marega için en olası hedef . Anlaştıklarını düşünüyorum" dedi. Marega bu sezon Portekiz ekibi Porto ile 25 maça çıktı ve 6 gol attı.

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