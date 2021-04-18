Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den forvet bombası! Listede 3 yıldız...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla deviren Fenerbahçe Başakşehir karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla deviren Fenerbahçe Başakşehir karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın 2 puan kaybetmesinin ardından güçlü rakibini devirip çıkışını sürdürmek isriyor.
Emre Belözoğlu ve öğrencilerinin hedefi puan farkını 2'ye indirmek...
Fenerbahçe'de sezon sonunda tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Son 2 senedir yarışın bir hayli uzağında kalan sarı-lacivertliler bu yıl mutlu sona ulaşmanın peşinde.
Son kez Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takım olmak isteyen Fenerbahçe bu nedenle transfer çalışmalarına da başladı.
GOLCÜ ARIYOR
Fenerbahçe'de öncelik ise golcü transferi. Bu sezon kadroya katılan isimlerden yeterince verim alamayan sarı-lacivertlilerde golcü arayışları sürüyor.
Yeni sezon kadrosu için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertlilerde forvet mevkisi için gündeme 3 isim geldi. İşte o isimler ve detaylar...
GIROUD LİSTEDE
Fenerbahçe'de sezon sonu için transfer planları şimdiden başladı. Sağ bek için alternatif arayan Fenerbahçe'de asıl hedef ise golcü transferi.
Chelsea forması giyen Olivier Giroud, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Üstelik Fenerbahçe bu transfer için bonservis ödemeyecek. Giroud, bu sezon Ronaldo ve Messi'yi geride bıraktı.
STİLİ UYGUN
Chelsea ile sözleşme uzatmayacak Olivier Giroud'un kulübüyle sözleşmesi bu sezon sona eriyor. 30 Haziran 2021'de Fransız golcünün sözleşmesi bitiyor. Giroud, Fransa'nın kazandığı dünya kupası kadrosunda da yer alıyordu. Giroud'un stili Süper Lig'e oldukça uygun.
İtalyan gazeteci Nico Schira, Olivier Giroud için Milan ve Roma'nın da ilgisi olduğunu belirtti. İddiaya göre Giroud'un menajeri geçen hafta Roma cephesi ile görüştü. Ayrıca yeni sezonda Mandzukic ile yollarını ayıracak Milan da oyuncuyla ilgileniyor.
İTALYANLAR TAKİPTE
Roma ve Milan'ın yanı sıra bu sezon İtalya'da şampiyonluğa koşan Inter ile yarıştan kopan Juventus da Giroud için girişimde bulunacak. Fransız golcünün bonservisinin elinde olması Avrupa kulüplerinin iştahını kabartıyor.
MESUT YARDIM EDECEK
İngiltere basınında yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Olivier Giroud operasyonuna Mesut Özil de yardım edecek.
Sarı lacivertlilerin golcü transferi için ilk adayı Giroud. Haziran ayında sözleşmesi bitecek Giroud'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Mesut Özil de devreye girecek.
BENTEKE'YE 3 YILLIK TEKLİF YAPILACAK
İngiltere Premier Lig'de Crystal Palace ile geçirdiği 5 sezonun ardından Benteke takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Yıldız futbolcu ile West Bromwich'in yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de temasta olduğu iddia edildi.
Haberde Beşiktaş'ın listesinde olan Belçikalı golcü için Fenerbahçe'nin ciddi adımlar attığı yazıldı.
Ayrıca sarı-lacivertlilerin Benteke için 3 yıllık sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi.
MAREGA İLE ANLAŞMA TAMAM
Fenerbahçe'ye gündeme gelen isimlerde biri de Porto forması giyen Marega'ydı.
Geçtiğimiz günlerde Moussa Marega, Portekiz ekibinin sözleşme uzatma teklifini kabul etmemişti.
Portekizli eski futbolcu Candido Costa, Moussa Marega'nın yeni takımının büyük ihtimalle Fenerbahçe olacağını belirtti.
Tvİ24 kanalına konuşan Costa, Malili forvetin, Porto ile haziran ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmediğini ifade ederek, "Marega için en olası hedef Fenerbahçe. Anlaştıklarını düşünüyorum" dedi. Marega bu sezon Portekiz ekibi Porto ile 25 maça çıktı ve 6 gol attı.