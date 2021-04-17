"Emre bu ligi iyi biliyor!"

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa dünkü idmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tecrübeli oyuncu, "Gaziantep maçını üç puanla bitirmek bizim için önemliydi. Bu maça kadar yaptığımız hataları daha iyiye çevirmek için zamanımız vardı, bizim için iyi oldu" derken şampiyonluk hakkında, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte hedef her zaman şampiyonluktur. Çok kaliteli bir takıma sahibiz. Mücadeleci oyuncular var. Bu kaliteli isimlerle birlikte kazanmaya çalışıyoruz" yorumunu yaptı.

BENİ BURAYA O GETİRDİ

Sosa, Emre Belözoğlu içinse, "Bulunduğum her takımda antrenörlerle saygı çerçeverisinde çalıştım. Eski antrenör ve yeni antrenör karşılaştırmasında bulunmam. Tabii ki Emre benim için çok önemli bir şahsiyet. Buraya gelişimde aktif rol oynadı. Kendisi çok tecrübeli. Bu ligi çok iyi biliyor. Onun için de en iyisini diliyorum. Onun katkısı çok olacaktır." ifadelerini kullandı. Tangocu son iki maçta daha fazla topa sahip olmaları konusunda ise teknik heyetin analiz ve isteklerini sahaya yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

BAŞAKŞEHİR SON ŞAMPİYON

Başakşehir'in ligin son şampiyonu olduğunu hatırlatan Sosa, "Bütün rakiplere karşı zaten saygılıyız ve onları çok ciddiye alıyoruz. Önümüzdreki rakip de geçen senenin şampiyonu. Ona göre oynayacağız" dedi.

GELECEK İÇİN FİKRİM YOK

Sosa geleceğiyle ilgili olarak, "Gelecekle ilgili şu an için hiçbir fikrim yok. Daha uzun süreler oynayan bir çok kaliteli oyuncu var. Sene sene bakmaktan yanayım. O yüzden şimdiden bir şey diyemeyeceğim" diye konuştu.

YİNE LİDERLİK YAPACAK

Emre Belözoğlu'nun Başakşehir karşısında saha içindeki lideri yine Jose Sosa olacak. 3-1 kazanılan Gaziantep maçındaki performansıyla tam not alan Arjantinli yıldız, orta sahada atakları yönetecek. Top rakibe geçtiğinde ise defansif pozisyon alacak. Öte yandan Sosa'ya ülkesi Arjantin'den teklif olduğu belirtildi. 35 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı olduğu için son kararı yönetim verecek.