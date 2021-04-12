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Kadroda revizyon

’nun bu akşam Sosa, ve Pelkas’a formayı vermesi bekleniyor. Thiam ve de onbire aday.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 22:40 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Kadroda revizyon

'de ilk onbirde revizyon bekleniyor. Kadroda yerini koruyacağı düşünülen isimler Altay, Caner Erkin, Szalai, Serdar Aziz ve Gökhan Gönül. Diğer mevkilerde değişim yaşanması kuvvetli olasılık. 'nun orta sahada hareketliliği ve hücum desteğini artırmak için Jose Sosa, Dimitris Pelkas ve Yandaş'a görev vermesi bekleniyor. Forvette de Yeni Malatyaspor karşısında etkisiz kalan Mbwana Samatta'nın yerine Mame Thiam görev alabilir. Ayrıca Kadıoğlu ile Sinan Gümüş de kanatlarda Valencia ile Osayi Samuel'den birisinin yerine şans bulabilir. Son karar maç saatinde verilecek.

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