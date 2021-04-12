Kadroda revizyon

Fenerbahçe'de ilk onbirde revizyon bekleniyor. Kadroda yerini koruyacağı düşünülen isimler Altay, Caner Erkin, Szalai, Serdar Aziz ve Gökhan Gönül. Diğer mevkilerde değişim yaşanması kuvvetli olasılık. Emre Belözoğlu'nun orta sahada hareketliliği ve hücum desteğini artırmak için Jose Sosa, Dimitris Pelkas ve Mert Hakan Yandaş'a görev vermesi bekleniyor. Forvette de Yeni Malatyaspor karşısında etkisiz kalan Mbwana Samatta'nın yerine Mame Thiam görev alabilir. Ayrıca Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş de kanatlarda Valencia ile Osayi Samuel'den birisinin yerine şans bulabilir. Son karar maç saatinde verilecek.



