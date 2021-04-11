Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin iki yıldızı için Gaziantep maçına scout gönderiyorlar!

Son dakika spor haberi: 'nin iki yıldızı için maçına scout gönderiyorlar!

Son dakika haberleri... 'de istikrarlı sonuçlar alamayan Fenerbahçe'nin bazı oyuncuları, 'nın dev kulüplerinin takibine girdi. Başta olmak üzere ve 'dan önemli takımların temsilcilerinin, sarı-lacivertli iki oyuncuyu izlemek için maçına geleceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 12:05
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin iki yıldızı için Gaziantep maçına scout gönderiyorlar!

'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin performansı 'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin iki yıldızı için Gaziantep maçına scout gönderiyorlar!

Takvim'de yer alan habere göre toplam 6 kulüp, bu iki oyuncu için ligde yarın oynanacak - FK maçına scout gönderme kararı aldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin iki yıldızı için Gaziantep maçına scout gönderiyorlar!

A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren ve bu sezon birçok maçta 'yi kurtaran isim olan Altay için , Crystal Palace, Newcastle United ve Aston Villa temsilci gönderecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin iki yıldızı için Gaziantep maçına scout gönderiyorlar!

Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi izlemek için ise Serie A takımlarından Napoli ve Lazio temsilcilerini gönderiyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin iki yıldızı için Gaziantep maçına scout gönderiyorlar!

Böylece, Yunan yıldız Pelkas ve Ozan Tufan ile birlikte 'de yakın takibe alınan oyuncu sayısı 4'e çıktı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin iki yıldızı için Gaziantep maçına scout gönderiyorlar!

Öte yandan Macaristan basını Attila Szalai için 20 milyon euro'nun üzerinde teklif gelebileceğini iddia ediyor.

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