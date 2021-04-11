Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin iki yıldızı için Gaziantep maçına scout gönderiyorlar!

Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

Takvim'de yer alan habere göre toplam 6 kulüp, bu iki oyuncu için ligde yarın oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK maçına scout gönderme kararı aldı.