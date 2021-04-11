Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin iki yıldızı için Gaziantep maçına scout gönderiyorlar!

Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de bu sezonun en başarılı iki ismi olan Altay Bayındır ve Attila Szalai'nin performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Takvim'de yer alan habere göre toplam 6 kulüp, bu iki oyuncu için ligde yarın oynanacak Fenerbahçe-Gaziantep FK maçına scout gönderme kararı aldı.
A Milli Takım'a yükselme başarısı gösteren ve bu sezon birçok maçta Fenerbahçe'yi kurtaran isim olan Altay için Ajax, Crystal Palace, Newcastle United ve Aston Villa temsilci gönderecek.
Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'yi izlemek için ise İtalya Serie A takımlarından Napoli ve Lazio temsilcilerini gönderiyor.
Böylece, Yunan yıldız Pelkas ve Ozan Tufan ile birlikte Fenerbahçe'de yakın takibe alınan oyuncu sayısı 4'e çıktı.
Öte yandan Macaristan basını Attila Szalai için 20 milyon euro'nun üzerinde teklif gelebileceğini iddia ediyor.