Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

Fenerbahçe , Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayla sahne alması beklenen Ozan 'ı en az 20 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.

Fenerbahçe 'de ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren Szalai 'ye Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin talip olduğu bildirildi.

Macar basınında çıkan habere göre; Fenerbahçe'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği, bu transferin gerçekleşmesi halinde Szalai'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı.