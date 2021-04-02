Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

Son dakika spor haberi: 'ye transferde büyük piyango! ve derken...

Son dakika haberi: Son yıllarda sattığı futbolcularla dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin yıldızlarına talipler gün geçtikçe artıyor. için devleri kıyasıya yarışırken, devre arasında takıma katılan stoper için de talipler artıyor. 'ya transfer piyangosu ise başka bir isimden vurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 18:22
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da mevcut oyuncuların satışı için yoğun mesai harcıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

Gösterdikleri performansla dev kulüplerin radarına giren yıldız futbolcular için sarı-lacivertliler iyi bir gelir bekliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

OZAN İÇİN 20 MİLYON EURO

Sarı- lacivertliler, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcu için EURO 2020'ye kadar gelen tekliflere olumsuz yanıt verecek.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

, Avrupa Şampiyonası'nda da ay-yıldızlı formayla sahne alması beklenen 'ı en az 20 milyon euro'ya satmayı hedefliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

SZALAI İÇİN REKOR BEKLENTİSİ

'de ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği muhteşem performansla Avrupa ekiplerinin radarına giren 'ye Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin talip olduğu bildirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

basınında çıkan habere göre; 'nin oyuncu için 25 milyon euro istediği, bu transferin gerçekleşmesi halinde 'nin en çok bonservis ödenen Macar futbolcu olarak tarihe geçeceği aktarıldı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

ALLAHYAR YOLCU

'ye 2 sezon önce İran ekibi İstiklal'den transfer olan Allahyar Sayyadmanesh beklenen performansı gösterememiş ve ve İstanbulspor'a kiralanmıştı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

750 bin euro bedelle sarı-lacivertli ekibe transfer olan yıldız isim, daha sonra İstanbulspor'dan ayrılarak Zorya'ya kiralandı. Allahyar, Ukrayna'da oldukça başarılı günler geçiriyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

5 GOL 2 ASİST

Ukrayna ekibinde bu sezon çıktığı 17 maçta beş gol, iki asist kaydeden ve gösterdiği başarılı performansla büyük beğeni kazandı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

8 MİLYON EURO...

Attığı gollerle Zorya'nın kritik galibiyetlerinin mimarı olan Allahyar hakkında gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'in genç futbolcu için devreye girdiğini duyurdu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye transferde büyük piyango! Ozan ve Szalai derken...

Uzundurukan ayrıca Shakhtar'ın 8 milyon Euro'yu (76 milyon TL) gözden çıkardığını söyledi.

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