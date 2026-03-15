Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı saat kaçta?

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı canlı anlatım...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında heyecan Ankara'ya taşınıyor. Natura Dünyası Gençlerbirliği, kuruluşunun 103. yılını kutladığı bu özel haftada dev rakibi Beşiktaş'ı Eryaman Stadyumu'nda konuk ediyor. Ligde galibiyet hasreti çeken Başkent ekibi ile üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isteyen Siyah-Beyazlılar arasındaki randevu futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş maçına dair merak edilen saat, kanal ve ilk 11 bilgileri...

NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eryaman Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

GENÇLERBİRLİĞİ-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler bu heyecanı beIN Sports 1 ekranlarından takip edebilecek.

TAKIMLARDA SON DURUM VE KRİTİK DETAYLAR

Ligdeki son 5 maçında 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alan Gençlerbirliği, haftaya 25 puanla 12. sırada girdi. Kırmızı-siyahlı ekip, 103. yıl dönümü coşkusunu Beşiktaş galibiyetiyle taçlandırarak küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyor. Gençlerbirliği'nde kart cezasını tamamlayan Franco Tongya formasına kavuşurken, Oğulcan Ülgün'ün durumu maç saatinde netleşecek.

Beşiktaş cephesinde ise teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde hazırlıklar tamamlandı. Kartal'da sakatlıkları devam eden Emirhan Topçu ve El Bilal Toure kamp kadrosunda yer almazken, Salih Uçan sarı kart sınırında bulunuyor.

LİGDE 96. RANDEVU

İki köklü kulüp Süper Lig tarihinde bugün 96. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Beşiktaş'ın 54-10'luk üstünlüğü bulunurken, 31 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Gençlerbirliği 2-1 kazanmayı başarmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Varesanovic, Göktan, Traore, Metehan, Koita.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Udoukhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh.