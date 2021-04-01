Resmi siteden, "İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Sipahioğlu, yarın (bugün) saat 13.00'te, @fbtv 'de GS Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına kanıt ve belgeleriyle cevaplar verecek, kulübümüzün 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacaktır" açıklaması yapıldı.
Mustafa Cengiz’e belgeli yanıt
TFF'ye 1959'dan önceki şampiyonlukların da sayılması için başvuran Fenerbahçe, buna karşı çıkan Galatasaray'a bugün yanıt verecek.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:35 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50