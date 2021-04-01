Mustafa Cengiz’e belgeli yanıt

Resmi siteden, "İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Sipahioğlu, yarın (bugün) saat 13.00'te, @fbtv 'de GS Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına kanıt ve belgeleriyle cevaplar verecek, kulübümüzün 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacaktır" açıklaması yapıldı.