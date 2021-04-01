Haberler Fenerbahçe Mustafa Cengiz’e belgeli yanıt

’e belgeli yanıt

'ye 1959'dan önceki şampiyonlukların da sayılması için başvuran , buna karşı çıkan 'a bugün yanıt verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 22:35 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Mustafa Cengiz’e belgeli yanıt

Resmi siteden, "İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz , yarın (bugün) saat 13.00'te, @fbtv 'de Başkanı 'in açıklamalarına kanıt ve belgeleriyle cevaplar verecek, kulübümüzün 28 şampiyonluk başvurusuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunacaktır" açıklaması yapıldı.

SON DAKİKA