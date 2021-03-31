Milli futbolcuya Leicestar'a kiralayan İtalyan ekibinde teknik direktör Fonseca, net konuştu: "Cengiz harika bir oyuncu ancak benim ideal takımımda yer alması çok zor." Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 1 aydır forma da giyemiyor.
Cengiz için flaş sözler
Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon kadrosunda düşündüğü Cengiz Ünder için Roma'dan flaş bir açıklama geldi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:51 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50