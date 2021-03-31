Cengiz için flaş sözler

Milli futbolcuya Leicestar'a kiralayan İtalyan ekibinde teknik direktör Fonseca, net konuştu: "Cengiz harika bir oyuncu ancak benim ideal takımımda yer alması çok zor." Roma ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle 1 aydır forma da giyemiyor.