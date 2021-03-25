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4 oyuncu daha pozitif

'de 4 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı. Vaka sayısı 5'e yükseldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:45 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
4 oyuncu daha pozitif
'de 4 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı. Vaka sayısı 5'e yükseldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 4 oyuncumuzun sonucu daha pozitif çıkmıştır." denildi. Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi. Karantinanın milli araya denk gelmesi tek teselli oldu.
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