4 oyuncu daha pozitif

Fenerbahçe'de 4 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı. Vaka sayısı 5'e yükseldi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 22:45Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'de 4 oyuncunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı. Vaka sayısı 5'e yükseldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 4 oyuncumuzun sonucu daha pozitif çıkmıştır." denildi. Futbolcuların izolasyona alındığı ve tedavilerine başlandığı ifade edildi. Karantinanın milli araya denk gelmesi tek teselli oldu.