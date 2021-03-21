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Tufan kopacak

Orta sahada bugün Tufan’ın oynaması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu ’deki son iki maçta ’a 3 gol attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 06:50
Tufan kopacak

Erol Bulut'un 'nun yanında oynatacağı isim hala netleşmedi. Ancak gelen bilgiler Tufan'ın görev yapacağı yönünde. Son dönemde ilk onbirdeki yerini kaybeden tecrübeli futbolcu, maçlarını seviyor. 'de geçen sezon siyah-beyazlılara karşı 3-1 kazandıkları derbide 1 gol, bu sezon 4-3 kaybedilen mücadelede ise 2 gol atan , 'da oynadığı dönemde de Beşiktaş'ın filelerini 1 kez havalandırdı. Hafta içinde 'un idmanda özel bir görüşme yaptığı Ozan, derbide kendini gösterip yeniden formasını geri almayı planlıyor.

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