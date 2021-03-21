Tufan kopacak

Erol Bulut'un Luiz Gustavo'nun yanında oynatacağı isim hala netleşmedi. Ancak gelen bilgiler Ozan Tufan'ın görev yapacağı yönünde. Son dönemde ilk onbirdeki yerini kaybeden tecrübeli futbolcu, Beşiktaş maçlarını seviyor. Kadıköy'de geçen sezon siyah-beyazlılara karşı 3-1 kazandıkları derbide 1 gol, bu sezon 4-3 kaybedilen mücadelede ise 2 gol atan Ozan Tufan, Bursaspor'da oynadığı dönemde de Beşiktaş'ın filelerini 1 kez havalandırdı. Hafta içinde Erol Bulut'un idmanda özel bir görüşme yaptığı Ozan, derbide kendini gösterip yeniden formasını geri almayı planlıyor.