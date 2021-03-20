Oradan da çıkarız

Derbide Beşiktaş iç saha, sarılacivertliler ise dış saha performansına güveniyor. Kanarya sezonun geride kalan bölümünde deplasmanda en fazla puan toplayan takım. Sarı- lacivertli ekip ligde rakip sahada oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanırken, toplamda ise 14 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Şu ana kadar hanesine yazdırdığı 58 puanın yüzde 60,3'ünü (35 puan) deplasmanda elde etti. 6 müsabakada rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi. Oyuncular, Vodafone Park'ta da seriyi sürdüreceklerini belirtiyor.