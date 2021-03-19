Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş takımla çalıştı

Son dakika spor haberleri: 'de takımla çalıştı

’in 31'inci haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 18:01
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Sinan Gümüş takımla çalıştı

'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren müsabakada ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'de hazırlıklar devam ediyor. 'nde teknik direktör yönetiminde saat 15.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. takımla çalışırken, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte, ikinci bölümdeyse takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. ve 'in tedavisine devam edildi.

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