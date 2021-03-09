Son dakika spor haberi: PAOK gün sayıyor! Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas Rusya'ya mı satılacak?

Son 5 sezon baz alındığında daha şimdiden Fenerbahçe'nin deplasmanda en çok gol katkısı veren oyuncusu olan Dimitrios Pelkas, yüksek formunu sürdürürken ülkesi Yunanistan'da da konuşulmaya devam ediyor. Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 5 gol ve 7 asist yaparak takımının en çok gol katkısı sağlayan oyuncusu olan Pelkas için transfer haberleri de çıkmaya başladı.