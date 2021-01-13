Haberler Fenerbahçe İtalyan gazeteci böyle duyurdu! "Fenerbahçe ve Parma istiyor"

İtalyan gazeteci böyle duyurdu! " ve istiyor"

Son dakika transfer haberleri... 'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe, ocak ayı transfer dönemi için de mesaisini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımla ilgili son iddia 'dan geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 08:31
İtalyan gazeteci böyle duyurdu! "Fenerbahçe ve Parma istiyor"

'de son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle zirve yarışını sürdüren , devre arası transfer dönemi için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

İtalyan gazeteci böyle duyurdu! "Fenerbahçe ve Parma istiyor"

Gündemine Mesut Özil'i alan sarı-lacivertlilerin ilgilendiği tek isim Türk asıllı Alman yıldız değil... ile ilgili son iddia 'dan geldi.

İtalyan gazeteci böyle duyurdu! "Fenerbahçe ve Parma istiyor"

Transfer haberleriyle tanınan İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından 'nin Milan forması giyen Mateo Musacchio'yu kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

İtalyan gazeteci böyle duyurdu! "Fenerbahçe ve Parma istiyor"

Sarı-lacivertli takımın bu transferdeki rakibinin olduğunu belirten deneyimli gazeteci, oyuncunun ise sözleşmesi bitmeden Milan'dan ayrılmak istemediğine dikkat çekti.

İtalyan gazeteci böyle duyurdu! "Fenerbahçe ve Parma istiyor"

Arjantin doğumlu defans oyuncusu, kariyerine River Plate altyapısında başladı. 2010'da Villarreal'e transfer olan Musacchio, 2017'de ise Milan'a geldi.

İtalyan gazeteci böyle duyurdu! "Fenerbahçe ve Parma istiyor"

4 sezondur İtalyan temsilcisinin formasını giyen 30 yaşındaki tecrübeli stoperin sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.

İtalyan gazeteci böyle duyurdu! "Fenerbahçe ve Parma istiyor"

İşte o tweet...

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