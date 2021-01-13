İtalyan gazeteci böyle duyurdu! "Fenerbahçe ve Parma istiyor"

Süper Lig'de son haftalarda aldığı seri galibiyetlerle zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

Gündemine Mesut Özil'i alan sarı-lacivertlilerin ilgilendiği tek isim Türk asıllı Alman yıldız değil... Fenerbahçe ile ilgili son iddia İtalya'dan geldi.

Transfer haberleriyle tanınan İtalyan gazeteci Nico Schira sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Milan forması giyen Mateo Musacchio'yu kadrosuna katmak istediğini duyurdu.

Sarı-lacivertli takımın bu transferdeki rakibinin Parma olduğunu belirten deneyimli gazeteci, oyuncunun ise sözleşmesi bitmeden Milan'dan ayrılmak istemediğine dikkat çekti.

Arjantin doğumlu defans oyuncusu, kariyerine River Plate altyapısında başladı. 2010'da Villarreal'e transfer olan Musacchio, 2017'de ise Milan'a geldi.

4 sezondur İtalyan temsilcisinin formasını giyen 30 yaşındaki tecrübeli stoperin sözleşmesi, sezon sonunda bitiyor.