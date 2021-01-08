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Özil ve basınında! 'Türk lokumu gibi'

Son dakika transfer haberleri | 'in 17. haftasında sahasında 'u mağlup eden , gözünü transfere çevirdi. Sarı-lacivertli taraftarların gelmesini dört gözle beklediği Özil transferinde flaş gelişmeler yaşandı. Mesut'un 'çubuklu' formayı giymesine artık kesin gözüyle bakılırken basını da gözünü bu transfere çevirmiş durumda. İşte , ve 'nın önde gelen gazetelerinin ve Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 00:17 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021 Cuma 06:50
Mesut Özil ve Fenerbahçe dünya basınında! 'Türk lokumu gibi'

Uzun süredir konuşulan - Özil flörtünde somut adımlar atılması basının da dikkatinden kaçmadı.

Mesut Özil ve Fenerbahçe dünya basınında! 'Türk lokumu gibi'

'un sarı-lacivertlilerde ligin ikinci yarısında giyeceği forma numarasından kazanacağı ücrete ve yaşayacağı yere kadar birçok konu netliğe kavuşurken; yılın transferi , , , , ve olmak üzere birçok ülkede geniş yer aldı.

Mesut Özil ve Fenerbahçe dünya basınında! 'Türk lokumu gibi'

Dünyaca ünlü gazete ve televizyonlar, " Özil 'de", "Türk lokumu gibi transfer" ve "Mesut, 'ya veda ediyor" başlıklarıyla haberi duyurdu.

Mesut Özil ve Fenerbahçe dünya basınında! 'Türk lokumu gibi'

TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN KULLANDI

Mirror, ", 'de yaşadığı kabusa son verdi. ile anlaştı" yazdı.

Mesut Özil ve Fenerbahçe dünya basınında! 'Türk lokumu gibi'

Evening Standart, ekibi 'ın için tüm şartları zorladığını belirtse de yıldız futbolcunun tercihini 'den yana kullandığını vurguladı.

Mesut Özil ve Fenerbahçe dünya basınında! 'Türk lokumu gibi'

Özellikle İngiliz medyası, Alman asıllı Türk futbolcunun 'den ayrılacak olmasını detaylı bir şekilde gördü.

Mesut Özil ve Fenerbahçe dünya basınında! 'Türk lokumu gibi'

The Sun da, sarı-lacivertli taraftarların Özil'e duyduğu hayranlığın transferde kilit rol oynadığına vurgu yaptı.

Mesut Özil ve Fenerbahçe dünya basınında! 'Türk lokumu gibi'

Fransızlar'ın ünlü gazetesi L'Equipe de "'un yeni adresi " ifadesini kullandı.

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