Mesut Özil ve Fenerbahçe dünya basınında! 'Türk lokumu gibi'

Uzun süredir konuşulan Fenerbahçe-Mesut Özil flörtünde somut adımlar atılması dünya basının da dikkatinden kaçmadı.

Mesut'un sarı-lacivertlilerde ligin ikinci yarısında giyeceği forma numarasından kazanacağı ücrete ve yaşayacağı yere kadar birçok konu netliğe kavuşurken; yılın transferi ABD, İngiltere, İsviçre, Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak üzere birçok ülkede geniş yer aldı.

Dünyaca ünlü gazete ve televizyonlar, "Mesut Özil Fenerbahçe'de", "Türk lokumu gibi transfer" ve "Mesut, Londra'ya veda ediyor" başlıklarıyla haberi duyurdu.

TERCİHİNİ TÜRKİYE'DEN KULLANDI



Mirror, "Mesut, Arsenal'de yaşadığı kabusa son verdi. Fenerbahçe ile anlaştı" yazdı.





Evening Standart, ABD ekibi DC United'ın Mesut için tüm şartları zorladığını belirtse de yıldız futbolcunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını vurguladı.

Özellikle İngiliz medyası, Alman asıllı Türk futbolcunun Arsenal'den ayrılacak olmasını detaylı bir şekilde gördü.

The Sun da, sarı-lacivertli taraftarların Mesut Özil'e duyduğu hayranlığın transferde kilit rol oynadığına vurgu yaptı.