Önemli galibiyet

Erol Bulut, “Çok eksiğimiz vardı. İyi ve önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:40Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sarı- lacivertli çalışzırıcı, "Başakşehir maçından sonra bu maçtanda 3 puanla ayrılmak istiyorduk. İyi ve önemli bir galibiyet aldık. 1-2 gün idmanla oynayan Ozan ve Gustavo 90 dakika sahada kalıp müthiş performans gösterdiler. Valencia ve Samatta da iyi performans gösterdiler. Çok eksiğimiz ve hastalıklar vardı. 11'i mevkiisel olarak kurmak zordu. Bugün iyi çalıştık, tüm oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Sadık sol bekte hem oyun kurmada hem savunmada müthiş işler yaptı. Orası oynamadığı bir mevkii, sol bek. 15 maç, 29 puan. Daha iyisi olabilirdi. İstenmeyen nedenlerle olmadı. Oralara girmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.