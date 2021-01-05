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Önemli galibiyet

, “Çok eksiğimiz vardı. İyi ve önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:40 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 06:50
Önemli galibiyet
Teknik Direktörü , deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Sarı- lacivertli çalışzırıcı, " maçından sonra bu maçtanda 3 puanla ayrılmak istiyorduk. İyi ve önemli bir galibiyet aldık. 1-2 gün idmanla oynayan ve 90 dakika sahada kalıp müthiş performans gösterdiler. ve da iyi performans gösterdiler. Çok eksiğimiz ve hastalıklar vardı. 11'i mevkiisel olarak kurmak zordu. Bugün iyi çalıştık, tüm oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. sol bekte hem oyun kurmada hem savunmada müthiş işler yaptı. Orası oynamadığı bir mevkii, . 15 maç, 29 puan. Daha iyisi olabilirdi. İstenmeyen nedenlerle olmadı. Oralara girmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
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