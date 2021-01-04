Fenerbahçe'de seri zamanı! İşte Erol Bulut'un Kasımpaşa maçı 11'i

Süper Lig'de Fenerbahçe bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'i 4-1 yenerek kötü gidişe son veren Kanarya, kazanıp zirve yarışında iddiasını artırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Mbwana Samatta, Mauricio Lemos ve Enner Valencia'nın da Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut'un sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Altay, Nazım Sangare, Lemos (Sadık), Tisserand, Novak, Mert Hakan, Sosa, Valencia, Pelkas, Thiam ve Samatta.

MUHTEMEL 11'LER



KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, SADIKU, BRECKA, HADDADI, TIRPAN, VARGA, YUSUF, ANİL KOÇ, ALAN, HODZIC



FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, LEMOS (SADIK), TISSERAND, NOVAK, MERT, SOSA, VALENCIA, PELKAS, THIAM, SAMATTA



OZAN&GUSTAVO'DA KARAR BULUT'UN

Fenerbahçe'de testleri negatife dönen Ozan Tufan ile Luiz Gustavo için son kararı Erol Bulut verecek. Ozan'ın en azından yedekler arasında yer alması öngörülüyor. Gustavo ise idman eksiği nedeniyle büyük olasılıkla riske edilmeyecek. Tolga, Perotti, Serdar Aziz ve Caner de forma giymeyecek.



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Kasımpaşa ile oynadığı son 15 lig maçında 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.



PAŞA'DA 5 EKSİK

Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson sakatlıkları, Aytaç Kara da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.