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Fenerbahçe'de seri zamanı! İşte 'un maçı 11'i

'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 'ya konuk olacak. Sarı-lacivertliler, kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Samatta ve uzun aradan sonra bu akşam ilk 11’de yer alacaklar. İşte muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 22:54 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de seri zamanı! İşte Erol Bulut'un Kasımpaşa maçı 11'i

'de Fenerbahçe bugün 'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Ligdeki son maçında 'i 4-1 yenerek kötü gidişe son veren Kanarya, kazanıp zirve yarışında iddiasını artırmayı hedefliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları geçen Mbwana Samatta, ve Enner 'nın da Kasımpaşa karşısında görev alması bekleniyor. Teknik direktör 'un sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor: Altay, , Lemos (Sadık), Tisserand, , , Sosa, Valencia, Pelkas, Thiam ve Samatta.

MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: ERTUĞRUL, HADERGJONAJ, SADIKU, BRECKA, HADDADI, TIRPAN, VARGA, YUSUF, ANİL KOÇ, ALAN, HODZIC

FENERBAHÇE: ALTAY, NAZIM, LEMOS (SADIK), TISSERAND, NOVAK, MERT, SOSA, VALENCIA, PELKAS, THIAM, SAMATTA

OZAN&GUSTAVO'DA KARAR BULUT'UN
Fenerbahçe'de testleri negatife dönen ile için son kararı Erol Bulut verecek. Ozan'ın en azından yedekler arasında yer alması öngörülüyor. Gustavo ise idman eksiği nedeniyle büyük olasılıkla riske edilmeyecek. Tolga, , ve Caner de forma giymeyecek.

12
Kasımpaşa ile oynadığı son 15 lig maçında 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe sadece 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

PAŞA'DA 5 EKSİK
Kasımpaşa'da Julian Jeanvier, Tarkan Serbest, Haris Hajradinovic ve Gilbert Koomson sakatlıkları, Aytaç Kara da kırmızı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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